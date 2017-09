Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Bad Windsheim

Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen - 37-Jähriger reagiert geistesgegenwärtig - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der östlichen Ortsumgehung von Bad Windsheim wurden am Dienstagnachmittag ein älteres Ehepaar leicht verletzt.

Am Dienstagnachmittag krachte es auf der östlichen Ortsumgehung von Bad Windsheim. © Katrin Müller



Am Dienstagnachmittag krachte es auf der östlichen Ortsumgehung von Bad Windsheim. Foto: Katrin Müller



Zu dem Unfall kam es gegen 16.15 Uhr. Ein 34-jähriger Autofahrer bog aus Bad Windsheim kommend in die Ostumgehung Richtung Bundesstraße 470 ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Geländewagen. Dessen 37-jähriger Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und wich nach links aus.

Dort stand allerdings das Fahrzeug eines Ehepaars auf der Abbiegespur in Richtung Kurstadt. Die Autos krachten frontal ineinander. Der 72-Jährige und seine zwei Jahre ältere Frau wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers blieb unversehrt.

Ein ehemaliger Polizeibeamter, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, half seinen Kollegen und lotste die Fahrzeuge einspurig an der Unfallstelle vorbei. Bis etwa 18.30 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Katrin Müller