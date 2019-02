Versprechen einer wohnortnahen Versorgung

NEUSTADT - Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und steigenden Qualitätsanforderungen an Krankenhäuser setzen Stolpersteine, die sich im Haushalt der Kliniken im Landkreis mangels einer ausreichenden Gegenfinanzierung mit einem jährlichen Defizit bemerkbar machen. Dass die Fraktionen im Kreistag wie berichtet zugunsten des Schuldenabbaus bei den Kliniken auf eine Senkung der Kreisumlage verzichtet haben, sollte ein Zeichen für den hohen Stellenwert der Krankenhäuser sein. Ein weiteres Zeichen setzten nun die Kliniken in Form eines Versorgungsversprechens an die Bevölkerung.

Chefarzt Dr. Gerald Wasmeier, Stefan Schilling, Helmut Weiß, Stefanie Schindler, Geschäftsführerin der Gesundheitsregion plus, Chefarzt Dr. Mathias Bender und Thomas Kapitza (von links) tragen das Versprechen mit. © Foto: Christine Berger



Einen Appell richtet Landrat Helmut Weiß an die Landkreisbürger, die wohnortnahe Krankenhausversorgung zu nutzen. © Archiv-Foto: Bastian Lauer



"Unsere Klinik verpflichtet sich, die klinische Versorgung von Notfällen im Landkreis sicherzustellen", heißt es da. Hinzu kommt unter anderem die Zusage, "niemals Gewinn- oder Renditeaspekte in den Vordergrund" zu stellen, und die Versicherung, ein möglichst umfassendes Leistungsspektrum zur wohnortnahen Versorgung zur Verfügung zu stellen. Dass dies in einem Versprechen schriftlich fixiert wurde, sei bundesweit bislang einzigartig, betonte Thomas Kapitza, der die Krankenhäuser beim Strategiekonzept Regionalversorgung 2025 begleitet. Auch Landrat Helmut Weiß sieht in der Selbstverpflichtung mehr, als die Zusammenfassung hehrer Ziele. Für ihn geht damit eine hohe Verbindlichkeit einher, zumal das Papier intern von den Führungskräften des Kommunalunternehmens entwickelt wurde. "Ich bin sehr stolz, dass wir dieses Versorgungsversprechen machen können."

An die Bevölkerung richtete er den dringenden Appell, die wohnortnahe Klinikversorgung in Anspruch zu nehmen. In der Pflicht sieht er aber auch die Kreispolitik. "Der Landkreis wird die Kliniken unterstützen, um die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten." Ohne erheblichen finanziellen Aufwand wird dies nicht funktionieren, dies hatte er bereits bei der Verabschiedung des Kreishaushalts angekündigt. Neben der laufenden Maßnahme an der Klinik Neustadt mit dem Neubau von Intensivstation, der Notaufnahme und eines Zentrallagers für mehr als 20 Millionen Euro erinnerte er an die geplante Erneuerung des Operationstraktes im Bad Windsheimer Krankenhaus. Mittelfristig wird darüber hinaus das rund 30 Jahre alte Bettenhaus in Neustadt saniert respektive erneuert werden müssen.

Die Rahmenbedingungen für den Klinikalltag durch die Bundespolitik kritisierten der Landrat wie Klinikvorstand Stefan Schilling gleichermaßen, Weiß sprach von "so nicht tragbaren" Vorgaben. "Da wird auch so manche Klinik noch aufgeben", befürchtet er einen weiteren Konzentrationsprozess. Für beide Kreiskrankenhäuser hat der Landkreis laut Weiß allerdings einen klar definierten Wunsch: "Unser Ziel ist es, bei den überlebenden Kliniken dabei zu sein."

Herausforderungen gibt es dabei viele, wie Stefan Schilling hervorhob. Nicht alle der geforderten Leistungen werden vergütet, teils werden kleine Kliniken von Richtlinien besonders getroffen, ohne auf entsprechende Gegenfinanzierung bauen zu können. Hinzu kommt als eine der größten Herausforderungen der Mangel an Personal und Fachkräften. Mehr noch als bisher will der Klinikvorstand als Teil des Strategiekonzepts Regionalgesundheit 2025 auf die Vernetzung mit anderen medizinischen Akteuren bauen, dazu zählt er die Krankenpflegeschule Scheinfeld, außerdem die Rettungsleitstelle oder auch den Faktor Telemedizin. Ohnehin eng verzahnt sind die Kliniken mit den Medizinischen Versorgungszentren. Ebenfalls stärker müssten die Einsparmöglichkeiten genutzt werden, "es werden mehrere Bausteine sein müssen". Noch nicht ausgereizt ist für den Klinikvorstand der Bereich der Geriatrie, "wir sehen da erhebliches Potenzial auf uns zukommen".

Hoffnungsschimmer, wie Schilling es nannte, gibt es vonseiten der Politik. Einerseits durch den Freistaat, als Beispiel nannte er einen Defizitausgleich für Geburtshilfestationen in Häusern mit vergleichsweise geringen Geburtenzahlen. Andererseits sollen Krankenhäuser ab 2020 durch ein eigenes Pflegebudget gestärkt werden. "Aktuell ist die Diskussion im Werden, auch in Berlin", hofft Schilling, im Verbund mit Partnern wie zuletzt besonders dem Landkreistag, Verbesserungen für kleine Kliniken erzielen zu können. Nach Einschätzung von Weiß freilich hat der Landkreis keine anderen Optionen, als sich weiterhin ideell wie finanziell einzubringen. "Welche Alternative gibt es, das wäre die Privatisierung und die wollen wir nicht."

CHRISTINE BERGER