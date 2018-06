Verstörend "Bessere Zeiten" in Bad Windsheim

Freilandtheater springt 60 Jahre in die Vergangenheit und ist damit topakuell - vor 54 Minuten

BAD WINDSHEIM - "Bessere Zeiten" verspricht das Freilandtheater in der aktuellen Inszenierung für die Sommersaison. Ein vergiftetes Versprechen, wie die Premiere im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim zeigt. Es beginnt mit Getuschel, steigert sich in kollektive Ablehnung und endet in offenem Hass gegen jene, die anders sind, als die gutbürgerliche Mehrheit im Dorf.

Richard Heiermann (Armin Köstler) ist Helmut Mergenthalers (Michael Kehr) große Liebe. Wird er diese Liebe vertuschen und stattdessen die schwangere Messnerin Anita Kopper (Silvia Ferstl) heiraten? © Andreas Riedel



Richard Heiermann (Armin Köstler) ist Helmut Mergenthalers (Michael Kehr) große Liebe. Wird er diese Liebe vertuschen und stattdessen die schwangere Messnerin Anita Kopper (Silvia Ferstl) heiraten? Foto: Andreas Riedel



Nein, es geht ausnahmsweise mal nicht um Flüchtlinge, Muslime oder Migranten. Wir müssen nur rund 60 Jahre zurückspulen und schon befinden wir uns in einer scheinbar heilen Welt, in der kurze Zeit später die Mechanismen des menschlichen Zusammenlebens ihre grausame Eigendynamik entwickeln.

Autor und Regisseur Christian Laubert nimmt sein Publikum seit Jahren gerne mit auf eine Zeitreise. Vom 30-jährigen Krieg bis hin zum Deutschen Herbst Mitte der 1970er Jahre spannte er den Bogen in den vergangenen 15 Jahren. Sein Talent, gesellschaftskritische und politische Themen in die Beschaulichkeit des Landlebens zu transportieren, hat er im Laufe der Zeit immer weiter perfektioniert. Das Grauen lauert eben häufig hinter der gepflegten Fassade der sorgsam gehüteten Normalität.

Und was kann schon nicht in Ordnung sein, im Sommer 1959, im kleinen (fiktiven) Dorf Schaffenrath?

Bilderstrecke zum Thema Freilandtheater: In Bad Windsheim sind "Bessere Zeiten" angesagt Das Freilandtheater lässt in Bad Windsheim mit dem aktuellen Stück "Bessere Zeiten" anbrechen. Erzählt wird die Geschichte von Wirtschaftswunder und Neuanfang zwischen Angepasstheit und Rebellion, zwischen Traktor, Goggomobil und knatterndem Moped, zwischen Kittelschürze und Petticoat, Blasmusik und Rock’n’Roll – und der Suche nach individueller Freiheit und Selbstbestimmung.



Der Gugelhupf kommt frisch aus dem Backofen des bei allen beliebten Helmut Mergenthaler (Michael Kehr), Messnerin Anita Kopper (Silvia Ferstl) nimmt ihn freudestrahlend entgegen und der im Nacheilen noch hastig darübergestreute Puderzucker legt sich wie Zuckerguss über die ganze Szenerie. Der verlorene Zweite Weltkrieg klingt nur noch wie ein fernes Donnergrollen nach, die täglichen Paketlieferungen mit den Bestellungen aus dem Quelle-Katalog dokumentieren den wirtschaftlichen Aufstieg und selbst die jugendlichen Mofa-Gang wirkt so aufmüpfig-harmlos-nett, dass im Publikum sicher etliche etwas wehmütig an ihre Jugendzeit zurückdenken. Und als der neue Pfarrer (Sven Tjaben) in Schaffenrath Einzug hält, scheint das Dorfidyll perfekt.

Helmut Mergenthaler ist aber homosexuell. Keineswegs so ins Dorf integriert, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Er, der wegen seiner Homosexualität schon im Konzentrationslager saß, später dem Trubel der Großstadt entflohen ist und seine großen Liebe Richard (Armin Köstler) verlassen hat. Es ist an Fräulein Magdalene Spitz (Heidelinde Bergmann), den Feldzug der Moralisten an- und die Dinge einem furiosen Finale zuzuführen.

Natürlich arbeitet Christian Laubert auch hier mit Prototypen. Es sind teilweise sehr grob geschnitzten Charaktere, die dem Zuschauer die Botschaft mit brutaler Schlichtheit um die Ohren hauen. Wer bremst den Mob, wenn er sich entsprechend aufgeschaukelt hat? Das gegenseitige Bestätigen der herrschenden Vorurteile, das Beschwören diffuser Ängste, die Furcht vor dem Unbekannten – alles Faktoren, die uns aus der aktuellen Debatte sehr bekannt vorkommen.

So bekommt ein Theaterstück, das den strafrechtlichen Tatbestand der "sexuellen Handlungen zwischen Personen des männlichen Geschlechts" (der erst 1984 aufgehoben wurde) thematisiert, plötzlich eine tagesaktuelle Relevanz. "Wir sind nicht gebaut für diese Welt", sagt Helmut Mergenthaler an einer Stelle des Stücks zu Richard. Ein Gefühl, damals ebenso passgenau wie heute. "Bessere Zeiten": Erschreckend, entlarvend und nicht nur deswegen absolut sehenswert.

"Bessere Zeiten". Freilandtheater im Fränkischen Freilandmuseum noch bis 18. August jeweils mittwochs bis samstags um 20.30 Uhr. Im August auch an den Dienstagen. Infos und Karten: www.freilandtheater.de

Matthias Oberth E-Mail