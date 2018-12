Vibrator und Lack-Kostüm in der Therme

Pro Tag bleiben 20 bis 30 Gegenstände liegen – Besucherzahl 2018 wohl bei 435 000 - vor 24 Minuten

BAD WINDSHEIM - Badelatschen. Schwarz. Größe 43. Brigitte Guggenberger tippt die Daten in ihr Fundsachen-Dokument am Computer im Empfangsbereich der Franken-Therme. Bei rund 450 000 Gästen pro Jahr – heuer wird sich die Zahl laut Thermenchef Mike Bernasco aufgrund des langen, heißen Sommers und Herbstes wohl bei 435 000 einpendeln – bleiben allerhand Dinge liegen. Handys, Autoschlüssel, aber sogar auch ein Lack-Kostüm, wie Miriam Hempfling mit einem Schmunzeln berichtet. Und einiges mehr.

Im Raum für Fundsachen stapeln sich nicht nur Handtücher. © Foto: Stefan Blank



Im Raum für Fundsachen stapeln sich nicht nur Handtücher. Foto: Foto: Stefan Blank



In einem Wäschekorb stapeln sich die Handtücher und Badeschlappen. 20 bis 30 Gegenstände pro Tag seien es schon, erzählt Brigitte Guggenberger. Am Ende des Badetages sammeln die Mitarbeiter alles ein, was keiner mitgenommen hat. "Wir beschreiben alles dann so gut wie möglich und gleichen dies mit den ausgefüllten Verlust-Zetteln ab, die Gäste abgegeben haben", erklärt Guggenberger. "Viele Sachen können wir dann zuordnen."

100 Badelatschen und 150 Handtücher kommen so pro Monat zusammen, aber auch Dinge, bei denen eine Abholung durchaus für einen peinlichen Moment sorgen würde. "Die Knaller waren eine komplette Beinprothese und auch ein Vibrator und ein Lack-Kostüm", sagt Miriam Hempfling. Nach einem Gebiss sei einmal gefahndet worden, dies sei aber nie aufgetaucht. Klassiker sind zudem Brillen und Autoschlüssel. "Ich weiß gar nicht, wie die dann immer heimkommen", sagt Hempfling. Auch Geldbeutel bleiben liegen, wobei die Thermen-Mitarbeiter diese nur im Beisein von mindestens einem Kollegen öffnen, um nach dem Besitzer zu suchen. "Sicher ist sicher", sagt Brigitte Guggenberger.

Weggesperrt werden die Fundsachen in einem Raum nahe dem Eingangsbereich. Dort türmen sich auch Badeanzüge, Winterjacken, Shirts, Hosen und Unterwäsche. "Da ist wirklich alles dabei", sagt Miriam Hempfling. Das allermeiste davon landet nach sechs Monaten, in denen die Gegenstände aufbewahrt werden, als Spende bei der Kleiderkammer oder wie berichtet im Europäischen Schullandheim. "Es wundert mich echt, wie viele Sachen nicht abgeholt werden", sagt Hempfling. Unterwäsche ist dabei wohl besonderes heikel: Nur ein einziges Mal kam ein Mann wirklich ein paar Tage später noch mal vorbei und hat sein Höschen wieder an sich genommen.

Stefan Blank