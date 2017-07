Viele Aktionen für einen langen Sommer

BAD WINDSHEIM - Kuchen backen, mit dem Feuerwehrschlauch umherspritzen, Tanzen oder Schnupper-Judo – für Kurzweil im langen Sommer sorgt traditionell das Ferienprogramm. Die Mitarbeiter des Jugendtreffs Schneiderscheune haben den Fahrplan für dieses Jahr nun festgezurrt und warten wieder mit ein paar Neuerungen auf. Die interessanteste – auch für Eltern – bietet sich in der letzten Ferienwoche.

Entspannen ist – wie hier im vergangenen Jahr – beim Wellness- und Frisuren-Vormittag in der Schneiderscheune am Montag, 28. August, angesagt. © Jasmin Bauer



"Ferienprogramm ist ein Selbstläufer", sagt Patrick Wiesinger vom dreiköpfigen Team der Schneiderscheune. Im Grund fände jedes Angebot Interessenten unter den rund 200 Kindern, die jährlich am Programm teilnehmen. "Selbst Waffeln backen – eigentlich denkt man ja, das würden Kinder ab und zu mit der Oma daheim machen – läuft", sagt Wiesingers Kollegin Miriam Gabler, die dieses Jahr die Organisation übernommen hat. Selbst aktiv zupacken, das komme einfach sehr gut an, ergänzt Cristine Ursan, die Dritte im Bunde.

Das Trio wird in den Ferien quasi täglich im Einsatz sein und die Kinder entweder vor Ort in der Schneiderscheune bei den diversen Aktionen betreuen oder sie zu den Vereinen, Firmen oder Privatpersonen, welche den Sommer mitgestalten, begleiten. Insgesamt bietet das Ferienprogramm Bad Windsheim dieses Jahr rund 60 Veranstaltungen in und um die Kurstadt herum an. Geht es weiter weg, beispielsweise zum Klettern nach Rothenburg oder ins Raubtierasyl nach Ansbach, steht auch ein Fahrdienst bereit.

Machbar muss es sein

Die Planung für den Sommer beginnt bereits im Winter. "Wir telefonieren alle Vereine ab, ob weiter Interesse besteht", erklärt Gabler. Wenn das Team der Schneiderscheune allerdings den Eindruck hatte, ein bestimmtes Angebot hätte vielleicht "nicht ganz gepasst", wie Wiesinger formuliert, dann wird eben nicht angerufen. Aber Vereine und Institutionen melden sich auch immer wieder von sich aus und bieten Aktionen an. Da gelte es dann immer abzuklären, ob es organisatorisch machbar und pädagogisch sinnvoll ist.

Wichtig ist auch der Preis. Den Großteil der Kosten finanziert die Stadt, aber auch die VR-Bank Mittelfranken schießt als Sponsor Geld zu. Die meisten Angebote sind für die Eltern damit kostenlos. Wenn Geld fällig wird, dann im Schnitt etwa zwei bis drei Euro, so Gabler. "Ein Ausreißer" sei beispielsweise das Töpfern für 15 Euro, bei dem für Material und das Brennen der Endprodukte relativ hohe Kosten anfallen würden, erklärt Wiesinger.

Bewährt hat sich im vergangenen Jahr die erstmalige Abwicklung der Anmeldungen über das Internet. "Das lief super", sagt Wiesinger. Es werde die gleiche Plattform verwendet wie 2016. Online steht das komplette Programm bereits, ab heute um etwa 10 Uhr soll auch die Anmeldung freigeschaltet sein.

Schnelligkeit ist dann nicht unbedingt gefragt. Über ein Computer-Programm werden die meist begrenzten Plätze unter den angemeldeten Jungen und Mädchen verlost. Der Algorithmus sei "fair", versichert Wiesinger. Beispielsweise hätten Kinder, die sich quasi überall anmelden, was durchaus vorkommt, nicht bei jeder Aktion die gleichen Chancen auf eine Teilnahme, wenn sie bereits Plätze für mehrere andere Veranstaltungen sicher hätten. "Es soll ja jeder mitmachen dürfen", sagt Wiesinger. Am 18. Juli werden die Plätze ausgelost und über das private Profil beim Internet-Portal können die Kinder und deren Eltern dann einsehen, wo sie das Ferienprogramm hinführt.

Abmelden erwünscht

Was Patrick Wiesinger besonders wichtig ist: Kinder sollten sich rechtzeitig – und wenn es nur einen Tag vorher ist – abmelden, wenn sie an einer Aktion doch nicht teilnehmen können. Storno-Gebühren werden dafür nicht fällig und es funktioniert auch ganz einfach über das Internet-Portal "Es ist immer bitter, wenn von zehn Leuten in der Teilnehmer-Liste nur drei auftauchen", sagt Gabler. Bei den Schnupper-Angeboten der Sportvereine, die sowieso Probleme damit hätten, Kinder für ihre Angebote zu begeistern, sei das besonders ärgerlich.

Zu den prominenten Neuerungen im Angebot zählen dieses Jahr eine Hundeschule sowie die Orgel-Entdeckungstour mit Dekanats-Kantorin Luise Limpert. "Da dürfen die Kinder sogar mal selbst auf der Orgel spielen", verrät Gabler vorab.

Interessant wird es in der letzten Ferienwoche. Da wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Fränkischen Freilandmuseum eine Ganztagsbetreuung in der Schneiderscheune angeboten. "Die Stadt ist damit auf uns zugekommen", erklärt Patrick Wiesinger. Eigentlich sei das erst für 2018 angedacht gewesen, der Sozialpädagoge wollte den Versuch aber nun schon diesen Sommer durchziehen.

Der inoffizielle Auftakt zum Ferienprogramm ist fast schon traditionell die Hüttenstadt, die am Dienstag, 18. Juli, um 14 Uhr startet. Dort können sich Kinder knapp zwei Wochen lang an der Karl-Schirmer-Alle hinter dem TV-Sportgelände als Handwerker austoben.

ZDas Ferienprogramm 2017 läuft vom 1. August bis 9. September. Das Internet-Portal ist unter www.unser-ferienprogramm.de/ schneiderscheune/index.php zu finden.

