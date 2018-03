Viele Bagger in Bad Windsheim

Nach dem Ende der aktuellen Frostperiode starten in der Kurstadt gleich mehrere Baustellen - vor 9 Stunden

BAD WINDSHEIM - Wenn der Frühling kommt, verlassen nicht nur die Igel und andere Saisonschläfer ihre Winterquartiere. Auch die Raupen und Bagger rollen aus den Hallen, um Erdreich und Asphalt aufzureißen. Folgender Überblick offenbart das Ausmaß der in der Kurstadt bevorstehenden Baumaßnahmen im Bereich des Straßen- und Wegebaues.

Was schon für 2017 geplant war, soll in diesem Jahr Wirklichkeit werden: die Sanierung der arg ramponierten Westheimer Straße. © Foto: Günter Blank



Einige der Arbeiten hätten längst in Angriff genommen oder gar schon wieder beendet sein sollen. Jedoch seien die beauftragten Fachfirmen "nicht dazu gekommen", sagt Stadtbaumeister Thomas Geismann. Dazu zählt, wenn auch mehr aus Gründen wiederholter Um- und Erweiterungsplanungen, "Windungen und Varianten" wie Geismann es nennt, die Sanierung des östlichen Bereiches der Bodenfeldstraße. Der Baubeginn wurde bereits mehrmals verschoben, wie berichtet steht hier eine Rundumsanierung an. Kanal- und Wasserleitungen samt Hausanschlüssen werden erneuert, Gasleitungen ebenso verlegt wie Stromkabel und Leerrohre für die künftige Breitbandversorgung.

Anschließend werden Gehwege und Fahrbahn der Bodenfeldstraße zwischen Baltenstraße und Berliner Straße sowie die Immelmannstraße zwischen den Abzweigungen in die Udetstraße und die Berliner Straße saniert. Die Kosten für das Gesamtpaket aller Maßnahmen summieren sich auf rund 1,55 Millionen Euro, wovon die Stadt knapp 834 000 Euro aufbringen muss. Ein Jahr später als anfangs geplant, sollen die Arbeiten heuer durchgezogen werden.

Das gilt auch für die Westheimer Straße, die unter anderem als Zufahrt zum dortigen Gießerei-Standort und zum Freibad dient und zu den südlich der Stadt verlaufenden Flur- und Radwegen führt. Sie befindet sich in einem desolaten Zustand und sollte ebenfalls längst saniert sein. Nun aber geht es los, sobald die Witterung dies erlaubt, sagt Stadtbaumeister Thomas Geismann.

Das Ende der Spritztouren

Dieselbe Firma, die die Westheimer Straße erneuern soll, ist auch mit dem Fortgang der Arbeiten in der Metzgergasse beauftragt. Beide Maßnahmen zusammen kosten rund 150 000 Euro. In der Metzgergasse wird in diesem Jahr der Ausbau im Anschluss an den bereits sanierten Bereich in Richtung katholischer Kirche fortgeführt. Die Sanierung der Fahrbahndecke soll hier nicht zuletzt den Problemen mit den "Wasserlöchern" ein Ende bereiten. Weil die Straße über kein nennenswertes Gefälle verfügt, führen Absenkungen zu Pfützenbildungen, was wiederum zur Folge hat, dass von Autos aufgewirbeltes Wasser gegen die Hauswände spritzt. Auf die Straßenentwässerung wird in der Konsequenz in dem nun anstehenden Sanierungsabschnitt großer Wert gelegt.

Weiter voran arbeiten, und zwar in Richtung Spitalwall/Hainserwall, werden sich die Baumaschinen auch in der Spitalgasse. 600 000 Euro sind hierfür im städtischen Etat 2018 ausgewiesen.

Weiterer dicker Brocken im Vermögenshaushalt der Stadt ist mit einem Ansatz von 550 000 Euro die Neugestaltung der Illesheimer Straße auf Höhe der Einmündung der Schwebheimer Straße. Die Entscheidungsfindung darüber, in welcher Form diese erfolgen soll, ist im Stadtrat und seinen Gremien noch nicht abgeschlossen. Zur Wahl stehen ein Kreisverkehr oder Linksabbiegespuren.

Gleiches gilt auch für den ins Auge gefassten Fußgängerweg durch den Wallgraben, welcher den Schwedenwall mit der Hilpert-Ellrodt-Promenade verbinden könnte. Dieses Projekt, für das im Finanzplan 150 000 Euro auf der Ausgabenseite angesetzt sind, wurde zuletzt im Stadtrat und in den Ausschüssen wiederholt grundsätzlich infrage gestellt. Bei der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 13. März wird das Projekt als Teil einer städtebaulichen Entwicklung dargestellt, kündigt Thomas Geismann an. "Da steigen wir jetzt in die Diskussion ein."

Im neuen Baugebiet Pommernstraße sollen in diesem Jahr 250 000 Euro in den Straßenbau gesteckt werden, zuzüglich weiterer, bereits angesparter rund 300 000 Euro. Insgesamt sollen hier bis 2020 rund 1,7 Millionen Euro allein in den Straßen- und Wegebau gesteckt werden, im Herbst geht es los. Der zur Dorferneuerung in Humprechtsau gehörige, bereits abgeschlossene Straßenbau schlägt im städtischen Etat heuer nochmals mit 30 000 Euro für die Restfinanzierung zu Buche und summiert sich damit auf eine Viertelmillion Euro.

Die Zeit der Umleitungen

Noch ist es zu kalt für den Straßenbau, doch nach der aktuellen Frostperiode sollen die ersten Arbeiten starten, die entsprechenden Sperrungen inklusive. Dann beginnt auch für die Verkehrsteilnehmer in der Stadt wieder die alljährliche Neuorientierung.

Ohnehin wird auch im Umfeld der Stadt gebuddelt und asphaltiert, was das Zeug hält. Man denke nur an die Ortsumgehung von Rüdisbronn und an den Ausbau der Staatsstraße zwischen Breitenau und dem Bad Windsheimer Ortsteil Ickelheim. Oder an den bevorstehenden Ausbau der Kreisstraße zwischen Burgbernheim und Marktbergel.

Eine weitere Straßenbaumaßnahme, an der sich die Stadt Bad Windsheim ebenfalls nicht beteiligen muss, steht zwischen Ickelheim und dem Kreisverkehr auf der Bundesstraße 470 an. Wie berichtet ist dort mit Blick auf den anstehenden Gipsabbau in diesem Gebiet sowie die geplante neue Anlage zum Baustoff-Recycling eine Linksabbiegespur auf Höhe der bestehenden Deponie geplant. Die Kosten tragen die Unternehmen.

Günter Blank