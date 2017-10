Viele offene Fragen: Wildbad in Rothenburg zu kaufen?

Einen Interessenten aus Bad Windsheim gibt es bereits - vor 47 Minuten

ROTHENBURG - Was hat die bayerische evangelische Landeskirche mit der Tagungsstätte Wildbad vor? Nun ist davon die Rede, dass sie einen Verkauf prüfe und ein Kaufangebot vorliege. Davon fühlen sich Betroffene und Außenstehende überrascht und überrumpelt.

Das Wildbad in Rothenburg ist als Tagungshaus und Veranstaltungsort eine Institution in der Region. Möglicherweise wird es verkauft. © Foto: Silvia Schäfer



Für den in Sachen Immobilien und Hotels erfahrenen Peter Hahn ist die Presseerklärung zwar im Grundsatz richtig, aber doch sehr weitgehend. Hahn war namentlich nicht genannt worden. Aber in Rothenburg machte die Personalie schnell die Runde. Von einem bevorstehenden Kauf oder gar einer unterschriftsreifen Vereinbarung könne aber überhaupt keine Rede sein, es gehe zunächst nur um "das erklärte ernsthafte Interesse an einer Kooperation und auch zur Prüfung eines möglichen Kaufes".

Der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsbeistand hat mit seinem Wirtschaftsberatungsunternehmen jahrzehntelange Erfahrung und beweist gerade durch Millionen-Investitionen in den Ausbau des Traditions-Hotels "Rappen" zum noch leistungsfähigeren Tagungsbetrieb, dass ihm Rothenburg als Standort wichtig ist.

"Wir haben den Kontakt zum Wildbad aufgenommen wegen einer möglichen Zusammenarbeit, weil wir einfach in unseren Häusern nicht alle Tagungen unterbringen konnten", erläuterte Hahn gestern auf Nachfrage. Das Wildbad selbst sei schließlich immer wieder auf Caterer angewiesen. Auf die Anfrage hin sei man gefragt worden, ob auch ein Kauf des Objekts denkbar wäre. Hahn: "Aber es hat bis heute keinerlei Kaufpreisverhandlungen gegeben und auch sonst ging man nicht in die Details." Denkbar ist für ihn auch eine enge Zusammenarbeit.

Wie Johannes Minkus, Pressesprecher der Landeskirche, gestern erklärte, sollen Gutachter erst baulichen Zustand und Sanierungsbedarf ermitteln. Vor einem Beschluss des Landeskirchenrates sollen alle Beteiligten angehört werden.

Silvia Schäfer