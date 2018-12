Vier Liter Speichel sind nötig, um sich mit HIV anzustecken

Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember veröffentlichte das Robert-Koch-Institut neue Zahlen. Die erfreuliche Nachricht: Mit rund 2700 Menschen, die sich in Deutschland mit HIV (Humanes Immundefizienz-Virus) angesteckt haben, ging die Zahl leicht zurück. Die WZ sprach mit Wolfgang Schmidt, Leiter des Sachgebiets Gesundheitsförderung am Neustädter Gesundheitsamt, und dessen Stellvertreterin Ursula Schiller-Irlbacher über Ansteckungsmöglichkeiten, wie eine HIV-Therapie funktioniert und ob ein verpflichtender Test sinnvoll wäre.

Wolfgang Schmidt ist seit 1988, Ursula Schiller-Irlbacher seit 1989 am Gesundheitsamt in Neustadt tätig. Foto: Foto: Nico Christgau



In Deutschland gibt es geschätzt 11 400 HIV-Infizierte, die nichts von ihrer Erkrankung wissen. Gibt es keine Symptome, die auf eine Infektion hindeuten?

Wolfgang Schmidt: Es gibt Symptome, die ähnlich einem grippalen Infekt sind und auch so ähnlich wahrgenommen werden: Fieber, Muskel- und Gliederschmerzen und ein allgemeines Krankheitsgefühl, es kann einen Ausschlag geben, Durchfall oder Lymphknotenschwellungen. Das sind Symptome, die wieder vergehen, das ist ja das Fiese daran. Bei vielen Leuten, die riskante Sexualkontakte haben, kommt zudem Verdrängung ins Spiel, wie beim Raucher, der 20 oder 30 Zigaretten am Tag raucht und glaubt: Ich krieg’ keinen Lungenkrebs.

Wie viel Zeit vergeht von der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen?

Schmidt: Die Inkubationszeit kann mehrere Wochen betragen, auch bis das Virus tatsächlich nachweisbar ist. Zwischen dem möglichem Risikokontakt und einem möglichen Test müssen mindestens sechs Wochen Safer Sex vergehen – also kein Sex oder Kondomsex. Wenn sich jemand infiziert hat, ist das Virus in den Zellen und hat angefangen, sich zu kopieren. Die Virus-Kopien werden dann irgendwann ins Blut abgegeben und können neue Zellen befallen. Ab einer bestimmten Anzahl an Kopien kann man diese in Tests nachweisen. Ob, wann und wo aber Symptome auftreten, ist interindividuell verschieden. Und wenn sie wieder abgeklungen sind, kann ein Mensch jahrelang überhaupt keine Symptome haben, aber trotzdem andere Menschen anstecken.

Gibt es nicht auch Schnelltests?

Schmidt: Ja, die gibt es ziemlich neu – ich glaube, seit 2017 – in der Apotheke zu kaufen und kosten zwischen sechs und sieben Euro. Der ist für Leute gedacht, die nicht zu den Stellen gehen, um sich testen zu lassen. Wobei die Gesundheitsämter immer noch kostenlose, anonyme HIV-Antikörpertests anbieten. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit verwendet einen Doppelsuchtest, der ist ergebnissicherer als beim Hausarzt.

Sind die Menschen aufgrund des medizinischen Fortschritts leichtsinniger geworden?

Schmidt: Es gibt zumindest verschiedene Methoden, um vorzubeugen. Wenn ein Mensch weiß, er hat einen riskanten Sexualkontakt, gibt es inzwischen die sogenannte Präexpositionsprophylaxe, kurz Prep, um die Viren nicht in den Körper zu lassen. Das ist wie eine Art Schutzschild. Genauso gibt es nach einem riskanten Kontakt – das muss man aber sehr schnell machen – die Postexpositionsprophylaxe.

Nehmen die Menschen Prävention ernst genug?

Ursula Schiller-Irlbacher: Ich denke, dass Menschen das Verhütungsmittel Kondom im Vergleich zu früher häufiger benutzen. Das ist schon ein Erfolg der Prävention, denn das Kondom ist das einzige Verhütungsmittel, um sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen. Wir gehen bei unseren Präventions-Kampagnen aber auch auf andere sexuell übertragbare Krankheiten ein.

Zum Beispiel?

Schmidt: Chlamydien, Feigwarzen, Syphilis, Tripper, Hepatitis. Das Informationsniveau der Bevölkerung ist aber relativ hoch, weil diese Kampagnen seit fast 30 Jahren laufen.

Schiller-Irlbacher: Doch es bestehen immer noch Unsicherheiten. Kann ich einem HIV-Infizierten die Hand geben und wie ist das mit dem Küssen? Das eine ist die mentale Ebene, die Infektionswege sind zwar bekannt, aber dann gibt es noch das Emotionale: Oh, ich könnte mich ja anstecken. Da ist Angst im Spiel.

Wie funktioniert eine HIV-Therapie?

Schmidt: HIV ist weiterhin nicht heilbar, aber es gibt seit ungefähr 20 Jahren eine wirksame Therapie dagegen. Sie führt inzwischen von einer tödlichen Krankheit zu einer chronischen Erkrankung. Und mit dieser Medikation können HIV-positive Menschen ein normales Leben führen, sie müssen halt täglich Medikamente einnehmen, die mittlerweile aber so verfeinert sind, dass man zum Teil nur noch eine Tablette am Tag nehmen muss. Und man sollte achtsam mit seinem Leben umgehen: Dazu gehören eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und keine Suchtmittel. Denn das Immunsystem ist anfällig. Die HIV-Therapie nennt sich auch antiretrovirale Therapie, da werden drei Wirkstoffe gleichzeitig eingenommen, weil sich das HI-Virus permanent verändert. Es gibt nämlich verschiedene Untertypen des Virus.

Kann das Virus trotz Therapie weitergegeben werden?

Schmidt: Es ist dann nicht mehr nachweisbar und damit kann man es nicht mehr weitergeben.

Wann wird aus HIV die Krankheit Aids?

Schiller-Irlbacher: Es gibt Menschen, die HIV-positiv sind, bei denen bricht Aids nie aus.

Wäre ein verpflichtender HIV-Test sinnvoll, um die Quote weiter zu senken?

Schmidt: Ich sag bloß ein Wort: Datenschutzgrundverordnung. Wenn niemand einverstanden ist, dass persönliche Daten über Körperflüssigkeiten untersucht und gespeichert werden, kann es keinen Zwangstest geben. Das Thema hatten wir schon mal, als 1987 auf Betreiben des damaligen bayerischen Innenministers Peter Gauweiler ein Maßnahmenkatalog gegen Aids verabschiedet wurde, der unter anderem Zwangstests für Prostituierte und Fixer enthalten hat.

Man setzt also weiterhin auf die schon erfolgreiche Prävention?

Schiller-Irlbacher: Ja und da wird wirklich sehr, sehr viel gemacht, ich wüsste nicht, wo man noch mehr machen könnte. Es wird sehr viel Geld über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ausgegeben: Materialien, Informationen, Plakate. Letztendlich bleibt es aber die Verantwortung eines jeden Einzelnen, mit seiner Gesundheit und mit der Gesundheit des anderen behutsam umzugehen.

Wie kann man Risikogruppen motivieren und die Angst nehmen, einen HIV-Test zu machen?

Schmidt: Also ich denke, die Angst kann man niemanden nehmen, aber man kann sich mit seiner Angst auseinandersetzen. Ich kann in der Beratung über Gefühle sprechen, die derjenige damit verbindet. Angst ist auch ein Wächter, der vor dem nächsten Risikokontakt schützen kann.

Wo setzt Ihre Beratung an?

Schmidt: Wir informieren hauptsächlich in Schulen über sexuell übertragbare Krankheiten und erklären den Jugendlichen, wie man sich schützen kann. Wir machen auch ein Kondom-Anwendungstraining, denn wenn sie das Kondom nicht richtig einsetzen, dann ist der Schutz natürlich nicht vorhanden. Die Schulen haben einen konkreten Bildungsauftrag und wir ergänzen das Ganze mit anderen Methoden und anderen Zugängen.

Schiller-Irlbacher:Der Ansatz, den wir verfolgen, ist: darüber sprechen. Auch über Ängste und Verhütungsmittel, damit starten wir in den fünften Klassen. Wir setzen auf positive Strategien, denn der Ansatz ,Wenn ihr das macht, dann...‘ hat nicht gegriffen. Stattdessen versuchen wir zu vermitteln: Etwas zu tun, weil ich verantwortlich bin, nicht, weil ich Angst davor habe.

Mit HIV-positiven Menschen haben Sie also wenig zu tun?

Schmidt: Ja, die Risikogruppen begeben sich zur Beratung in den Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen. Da gibt’s die Aids-Hilfe Mittelfranken, Fliederlich – ein Zentrum für Homosexuelle –, die Aids-Beratung Mittelfranken und HIV-Schwerpunktpraxen. Wir haben kaum was mit Infizierten zu tun. Mir ist auch nicht bekannt, dass im Landkreis jemals ein Test positiv war. Und wenn sich in Nürnberg jemand testen lässt, wird nicht gemeldet, ob er aus Neustadt, Bad Windsheim oder Uffenheim ist.

Ist es nach wie vor so, dass HIV-Infizierte in der Gesellschaft stigmatisiert werden?

Schmidt: Wir haben mit HIV-Infizierten wie gesagt nicht so viel zu tun, weil wir ja hauptsächlich präventiv arbeiten, aber was ich auf Fachtagungen höre, ist es noch so. 77 Prozent der HIV-Infizierten müssen laut Aids-Hilfe Diskriminierungserfahrungen machen. Leider.

Wie lässt sich das ändern?

Schmidt: Wir setzen Medien ein, die zum Beispiel einen Saunabesuch oder einer gemeinsame Glasnutzung zeigen, um Fehlinformationen und Vorurteile abzubauen. Was für Jugendliche immer ganz witzig ist: Man müsste vier Liter Speichel austauschen, um sich mit HIV anzustecken.

Welche Ansteckungsmöglichkeiten gibt es denn?

Schmidt: Anstecken kann man sich über vier Körperflüssigkeiten: Sperma, Scheidensekrete, Blut und Muttermilch. Alles andere ist nicht ansteckend, also nicht für HIV. Risiken sind zum einen ungeschützter Geschlechtsverkehr, vaginal, oral oder anal. Wobei der Oralverkehr nicht ganz so hochansteckend ist. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht immer davon, dass man keine Körperflüssigkeiten schlucken darf, weil in der Speiseröhre eine winzige Verletzung sein könnte. Für Frauen gibt es für den Oralverkehr sogenannte dental dams, Lecktücher, die man auflegen kann und für Männer eben das Kondom. Außerdem können sich Drogenabhängige, die Spritzen tauschen, infizieren. Sie ziehen erst mal an, ob sie eine Blut führende Vene erwischt haben und dann drücken sie ab, das heißt, da ist immer Blut in der Spritze. Gebe ich das an den nächsten weiter, hab ich mein Blut in der Vene des anderen.

Glauben Sie, dass die Krankheit, wie von den Vereinten Nationen angekündigt, bis 2030 besiegt beziehungsweise die erste HIV-lose Generation geschaffen sein kann?

Schmidt: Ich denke, man kann HIV nur besiegen, wenn man eine Schutzimpfung hat. Ob die bis dahin entwickelt ist? Ich weiß es nicht, wir werden sehen.

Zahlen und Daten

- In Deutschland leben etwa 86 100 Menschen mit HIV, davon nehmen 68 800 Medikamente.

- 2017 haben sich in Deutschland ungefähr 2700 Menschen mit HIV infiziert.

– In Bayern leben derzeit etwa 11 700 Menschen mit HIV, 9300 Männer und 2400 Frauen.

- Angesteckt haben sich in Bayern 2017 ungefähr 340 Menschen – 280 Männer und 60 Frauen.

- Etwa 55 Menschen in Bayern sind an den Folgen des HI-Virus 2017 gestorben.

- Rund 60 Menschen lassen sich pro Jahr im Neustädter Gesundheitsamt auf HI-Viren testen, bisher war kein Test positiv.

(Quelle: Robert-Koch-Institut)

