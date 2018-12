Vier Stunden bei der Tafel für andere Gutes tun

BAD WINDSHEIM - Die ersten Kunden sind schon gut eine Stunde vor Öffnung da und warten – trotz winterlicher Kälte. Drinnen herrscht geschäftiges Treiben: Paletten voller Joghurt werden aus dem Kühlraum geholt und aufgebaut. Wurst und Käse hinter dem Glas der Theke verstaut. Kaum ein Fleckchen in dem kleinen Raum ist am dritten Adventssamstag noch frei. Ein normaler Laden ist dies nicht: In der Ausgabestelle der Aischgründer Tafel sorgen Ehrenamtliche dafür, dass unter anderem Waren, die nicht mehr zu lange haltbar sind, zu denen kommen, die sie dringend brauchen.

Bruno Schulz und Ann-Sophie Böhringer richten das Gemüse für die Ausgabe der Aischgründer Tafel her. Foto: Foto: Claudia Lehner



Links neben dem Eingang sind die Brote, Baguettes und Plunderteilchen aufgebaut. Daneben stehen Milchprodukte. An der Theke vorbei führt der Weg die "Abholer" in Richtung der Gemüseabteilung und wieder zum Ausgang. Alles auf engstem Raum. Da muss effektiv und platzsparend aufgebaut werden. Jeweils fünf Ehrenamtliche kümmern sich jeden Samstag ab 12 Uhr darum, dass um 14 Uhr alles an seinem Platz steht. Dazu kommen noch zwei Fahrer, wie Marianne Bork, Vorsitzende der Aischgründer Tafel, erklärt. Kurz bevor es richtig losgeht, ist noch einmal Zeit zum Verschnaufen. Mit einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen nehmen sich die Helfer kurz Zeit zum Runterkommen, bevor dann wieder alles schnell gehen muss. Aber auch da soll mal Zeit für ein paar persönliche Worte sein. Viele – Ehrenamtliche und Kunden – kennen sich ja schon seit Jahren.

Ein Gedränge wird es nicht geben. Wer wann in die Ausgabestelle geht, ist klar geregelt. Um 14 Uhr wird die Reihenfolge verlost. Seit einiger Zeit wird außerdem getrennt zwischen Empfängern von beispielsweise Hartz IV und Asylbewerbern. In der einen Woche kommen die einen, dann die anderen als erste an die Reihe. In der Zeit, als viele Flüchtlinge nach Bad Windsheim kamen, hatte die Vermutung, andere würden bessere behandelt, für Missstimmung, gesorgt. So gibt es nun eine klare Regelung, wie Anja Böhringer erklärt. Mittlerweile hat aber die Anzahl der Asylbewerber, die sich bei der Tafel mit Lebensmitteln eindecken, wieder abgenommen, sagt Marianne Bork. Ansonsten seien die Zahlen recht stabil. 30 bis 40 Personen seien es in der Regel an einem Samstag. Nicht alle kommen jede Woche. Weniger sind es am Anfang und mehr am Ende des Monats, wenn das Geld knapp werde, wie Bork bemerkt hat.

Die Lebensmittel, die ausgegeben werden, sind gespendet: von Supermärkten, die die Waren aus dem Regal nehmen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr fern liegt. Naturgemäß gibt es deshalb nicht alles in der Ausgabestelle in der Berufsschule. Haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis oder Mehl sind rar. Da ist die Tafel auf Spenden angewiesen. An diesem Samstag sind rund 50 Tüten Lebensmittel aus einer Rewe-Spendenaktion am Fenster gestapelt.

Mehr hätten Anspruch

"Heute haben wir sehr viel", erklärt Marianne Bork. Die Abholer müssen nur einen kleinen Obolus für die ein bis zwei Tüten voll Waren zahlen, die sie mitnehmen. Zwei Euro für eine einzelne Person, drei für zwei Personen und für größere Gemeinschaften dann vier Euro. Das sei nötig, um wenigstens zu einem kleinen Teil die Kosten, beispielsweise für Benzin, zu decken.

Mindestens 50 Bedürftige holen regelmäßig etwas bei der Tafel ab, schätzt Bork. Genau kann sie es nicht sagen. Deutlich mehr hätten aber einen Anspruch darauf. So manchen sei es unangenehm, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie Bork und auch Anja Böhringer erzählen, kennen sie ältere Frauen, die zur Tafel kommen könnten, es aber nicht tun.

24 Helfer sind es insgesamt bei der Tafel. Ein bis zwei Mal im Monat unterstützen sie jeweils bei der Ausgabe. Vier Stunden, von 12 bis 16 Uhr. Die Fahrer sind schon unter der Woche unterwegs und holen Lebensmittel bei den Geschäften oder herstellenden Firmen ab. Manchmal werden die Waren sogar ausgeliefert, denn es gibt auch Bedürftige, die nicht selbst zur Ausgabestelle der Tafel kommen können.

Die, die sich immer wieder samstags die Mühe machen – Hinräumen, Ausgeben und Aufräumen –, tun es gern. Ann-Sophie Böhringer ist mit 21 Jahren die Jüngste im Team. 2010 hat sie als Teil eines sozialen Schuljahres bei der Tafel angefangen und ist seitdem dabei geblieben. Sie hilft so wie es ihr Schichtdienst als Krankenschwester erlaubt. Bruno Schulz ist schon seit zehn Jahren bei der Tafel engagiert, zunächst als Fahrer, jetzt als "Mädchen für alles". Wenn er mal nicht da ist, dann falle das schon auf. "Wo bleibt denn der Bruno?", werde dann oft gefragt, sagt er lächelnd.

Helfer gesucht

Weitere Ehrenamtliche werden allerdings gesucht, wie Marianne Bork erklärt. Etliche der Helfer sind bereits im Rentenalter. Auch auf Spenden ist die soziale Einrichtung angewiesen. Und die Tafel wird gebraucht. Das zeigt nicht nur die Zahl der Personen, die das Angebot in Anspruch nehmen. Das bestätigen auch die Kunden selbst. "Es ist toll für Arbeitslose, dass es die Tafel gibt", erklärt eine Frau aus Bad Windsheim. Mit ihrem Sohn holt sie Lebensmittel für ihren Bruder ab, der nicht selbst kommen kann. Die Politik tue nicht genug für Arbeitslose, kritisiert sie.

Ein bisschen Weihnachten ist dann schon an diesem dritten Advent. Astrid und Elfrun Barjak von der Kleiderkammer haben einem Korb mit 100 roten Umschlägen dabei. Für jeden Abholer gibt es einen Gutschein für einen Drogeriemarkt.

