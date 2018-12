Volkstrauertag im Zeichen des Ende des I. Weltkriegs

In Bad Windsheim und zahlreichen anderen Orten wurde den zahlreichen Opfern gedacht - 19.11.2018 12:58 Uhr

BAD WINDSHEIM - Ort und Anlass waren in diesem Jahr besonders. Nicht am Roland, sondern im Klosterchor wurde in Bad Windsheim am gestrigen Volkstrauertag den Opfern der Weltkriege gedacht. Das Ende des Ersten Weltkriegs jährte sich zum 100. Mal, was in den Reden allerorten besondere Beachtung fand.

Die Stadträte Ronald Reichenberg (links) und Dieter Hummel neben dem Grab bei der Gedenkfeier im Klosterchor. © Foto: Stefan Blank



Da der Kirchenbuck in Bad Windsheim derzeit eine Baustelle ist und der Platz rund um die Roland-Statue somit nicht das richtige Umfeld für den Volkstrauertag bietet, wich die Stadt ins Klosterchor aus. Mit etwas Verspätung kam eine kleine Gruppe aus der Stadtkirche, wo Pfarrer Rüdiger Hadlich den Gottesdienst geleitet hatte, schließlich zum Klosterplatz gelaufen, um in besonderem Umfeld den Kriegsopfern zu gedenken. Die Stadtkapelle empfing die rund 100 Mitwirkenden mit warmen Klängen bei kühlen Temperaturen.

Eine Art Grab war extra im Klosterchor errichtet worden, neben dem die Reservisten und Stadträte Dieter Hummel und Ronald Reichenberg strammstanden. Auch eine Abordnung der US-Armee war vor Ort. Der Volks-Chor stimmte Lieder an. Bürgermeister Bernhard Kisch blickte in seiner Rede auf den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren zurück und erinnerte daran, dass auch der Roland – errichtet 1928 – in diesem Jahr ein Jubiläum feiern kann.

Kisch berichtete von einem persönlichen bewegenden Gespräch mit einem ehemaligen Soldaten, der in Kriegsgefangenschaft geraten war, dort grausame Dinge erleiden musste und sich danach stark sozial engagierte. Der Mann heißt Wenzel Hammerl und habe ihm den Satz gesagt: "Das Schlechte an unserer Gesellschaft ist nicht die Bosheit der Bösen, sondern die Müdigkeit der Guten." Am Volkstrauertag solle deshalb nicht nur den Kriegsopfern gedacht, sondern auch daran erinnert werden, dass wir aus der Geschichte lernen müssten, um weiter friedlich in Europa leben zu können.

Das präzisierte Bürgermeister Frank Müller bei der Gedenkfeier in Ipsheim: Der Erste Weltkrieg habe nicht nur Millionen Opfer gefordert, sondern auch noch die Saat für den nächsten Weltkrieg gelegt. "Kriege sind keine Naturkatastrophen, sie brechen nicht aus – sie werden gemacht", betonte Bürgermeister Matthias Schwarz bei der Gedenkfeier auf dem Kapellenberg in Burgbernheim. Und er brachte seine Hoffnung auf die Versöhnung unter den Menschen und Völkern sowie auf Frieden in der Welt zum Ausdruck.

Wolfgang Borchert wurde bei der Gedenkfeier in Unteraltenbernheim von Obernzenns Zweiter Bürgermeisterin Renate Laudenbach zitiert: "Wir haben verloren! Die Kompanien sind auseinandergelaufen. Die Kompanien, Bataillone, Armeen. Die großen Armeen. Nur die Heere der Toten, die stehen noch. Stehen wie unübersehbare Wälder – dunkel und voll Stimmen." Es gelte, die Erinnerung wach zu halten. Oder mit den Worten von Wenzel Hammerl: Die Müdigkeit darf nicht die Oberhand gewinnen.

BASTIAN LAUER