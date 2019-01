Von Auto erfasst: 60-Jährige erleidet mehrere Knochenbrüche

UFFENHEIM - Während sie in Uffenheim eine Straße überqueren wollte, wurde eine Fußgängerin von einem Auto erfasst. Der 76-jährige Fahrer hatte die Frau in der Dunkelheit offensichtlich übersehen. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche.

Die Fußgängerin, die auf eine Gehhilfe angewiesen war, wollte gegen 17.25 Uhr die Ringstraße in Uffenheim überqueren. Ein 76-jähriger Autofahrer übersah die Frau und erfasste sie frontal mit seinem Pkw. Die 60-Jährige wurde durch den Zusammenprall erheblich verletzt. Laut Angaben der Polizei erlitt sie mehrere Knochenbrüche an den Beinen, weshalb sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Die Polizei Bad Windsheim ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841/66160 zu melden.

jm