Von Sprinter erfasst: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

60-Jährige wurde von Klein-Lkw-Fahrer übersehen - Gutachter hinzugezogen - vor 1 Stunde

UFFENHEIM - Am Dienstagmittag kam es in der Uffenheimer Ringstraße zu einem schrecklichen Unfall. Eine 60-Jährige Radlerin wurde von dem Fahrer eines Kleintranspors übersehen und geriet direkt vor das Fahrzeug. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 12.30 Uhr war der 35-Jährige mit seinem Sprinter auf der Alten Bahnhofstraße in Uffenheim unterwegs. Als er in die Ringstraße einbiegen wollte, hielt er zunächst vorschriftsmäßig am Stoppschild, übersah dann aber beim Abbiegen eine Radfahrerin, die zur gleichen Zeit von links kam. Die 60-Jährige wurde frontal von dem Lieferwagen erfasst und schleuderte daraufhin auf die Fahrbahn.

Per Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Während an den Fahrzeugen nur ein geringer Sachschafen entstand, erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen. Ein Gutachter soll den Unfallhergang prüfen. Der Kreuzungsbereich musste am Dienstagmittag mehrmals kurzfristig gesperrt werden. Hierbei kam es laut Angaben der Polizei zu Verkehrsbehinderungen.

