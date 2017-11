Vorschläge nach Verkehrserhebung in Bad Windsheim

Planer präsentieren ihre Vorschläge zur Neugestaltung von Knotenpunkten an den Ringstraßen

BAD WINDSHEIM - Geänderte Vorfahrtsregeln, gar keine oder anders getaktete Ampeln am Bahnhof und neue Kreisverkehre. Ergänzend die Erstellung eines Parkraumkonzeptes und flankierende Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs. So sehen die Vorschläge aus, die Dirk Kopperschläger und Vanessa Platz dem Stadtrat jetzt als Ausfluss einer im Frühjahr durchgeführten Verkehrserhebung vorstellten.

Chaos, Kreisverkehr oder beides? Der Einmündungsbereich der Eisenbahn- in die Jahnstraße ist nur einer von mehreren Knotenpunkten, die bei der Verkehrserhebung unter die Lupe genommen worden waren. © Foto: Günter Blank



Der Schwerpunkt lag auf der elektronischen wie mit Unterstützung örtlicher Gymnasiasten auch manuellen Zählung und Verfolgung der Verkehrsströme an den Knotenpunkten entlang der um das Zentrum führenden Ringstraßen. Wie Vanessa Platz einführend sagte, sei der Verkehr in der Altstadt insgesamt moderat, großen Anteil habe der Parksuchverkehr. Außenherum sei wesentlich mehr los.

Genau auf dieses Außenherum wurde bei der Zählung und Analyse besonderes Augenmerk gelegt, genauer auf Bereiche entlang der Ringstraßen. Die Funktionalität dieser Knotenpunkte wurde gemäß dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen eingestuft in Kategorien von A bis F. Ein E und damit eine Einstufung in einer der zwei problematischen Klassen gab es nur für die Einmündung Am Schießwasen/Nürnberger Straße während der Zeit der sogenannten Nachmittagsspitze. Grundsätzlich funktionieren die betrachteten Kreuzungs- und Einmündungsbereiche alle mehr oder weniger gut.

Die Frage des Rückstaues

Doch der Reihe nach: Der erste untersuchte Knoten war die Kreuzung Westring/Rothenburger Straße/ Südring. Hier plädierten Kopperschläger und Platz für eine "Anpassung der Vorfahrtregelung" zugunsten der Linie Westring-Rothenburger Straße (stadtauswärts). Der von Westen kommend geradeaus in die Altstadt fließende Verkehr könnte durch eine Einengung östlich der Einmündung des Südringes gebremst werden. Mit dieser Lösung freilich würde nach Ansicht einiger Räte das jetzt schon existierende, durch Linksabbieger verursachte Problem des Rückstaues im Westring verschärft. Frank Gurrath regte an, stattdessen zu versuchen, durch Grunderwerb und Verbreiterung der Fahrbahn die Möglichkeit zu schaffen, die aus dem Westring kommenden Rechts- und Linksabbieger vorzusortieren. Gerhard Koslowski kann sich hier einen sogenannten Kleinen Kreisverkehr mit 35 Metern Gesamtdurchmesser vorstellen.

Am anderen Ende des Westrings ist die Situation entspannter. Alle untersuchten Knoten im Umfeld des Bahnhofes funktionieren sehr gut: Kategorie A. Gerade dort aber steht – von der Fußgängerampel am Ostring abgesehen – die einzige Lichtzeichenanlage in der Stadt. Kopperschlägers Einschätzung ist klar. "Die brauchen wir nicht." Hier stünden Autofahrer oft an der roten Ampel, obwohl weit und breit kein anderes Fahrzeug zu sehen sei. Eine Alternative zum Abbau der Ampeln sieht er in der Reduzierung von deren Umlaufzeit von aktuell 90 auf 60 Sekunden, also die Schaltungsintervalle zu verkürzen. Doch selbst "eine Minute zu stehen, ist im ländlichen Raum schon etwas Ungewöhnliches", ergänzte Bürgermeister Bernhard Kisch und bat zugleich darum, "den Aspekt der Fußgänger einzubeziehen", gerade in Bahnhofsnähe.

Georg Gerhäuser regte an, die Bedürfnisse der Fahrschulen bei einer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. "Die edelste Lösung wäre eine bedarfsabhängige", brachte Stadtbaumeister Thomas Geismann mit einer über Induktionsschleifen gesteuerten Anlage die teuerste Variante ins Spiel.

Nicht leicht zu entspannen ist die Situation im Bereich Eisenbahnstraße/Jahnstraße. Kopperschläger sieht hier "mehrere Knotenpunkte, die sich beeinflussen", allesamt belastet durch Berufs- wie Einkaufsverkehr. Hinzu komme der Bahnübergang und es sei darauf zu achten, dass sich der Verkehr nicht bis zu diesem zurückstaue.

Kopperschläger und Platz bringen hier einen Minikreisverkehr von 22 Metern Durchmesser ins Spiel, dessen Zentrum von Lastwagen und Bussen überfahren werden könne. Hierzu gab es ebenfalls Alternativvorschläge aus dem Rat. Frank Gurrath regte eine Linksabbiegerspur in der Eisenbahnstraße an. Gerhard Koslowski befürchtet, dass "bei geschlossener Schranke die Leute im Kreisverkehr stehen". Sein Vorschlag: "Ich würde das Chaos dort bestehen lassen."

Ebenfalls untersucht wurde die Einmündung der Straße Am Schießwasen in die Nürnberger Straße. Hier sehen die Planer zwei alternative Handlungsperspektiven. Zum einen könnte die noch aus der Zeit, da die Bundesstraße 470 durch die Stadt führte, herrührende Vorfahrtsregelung so geändert werden, dass die Nürnberger Straße untergeordnete Straße wird. Die Alternative wäre ein Kleiner Kreisverkehr. Für die "Reduzierung des Einmündungstrichters" samt "Verbesserung der Sichtbeziehungen" plädieren die Planer bei der Einmündung der Seegasse in die Nürnberger Straße respektive den Bauhofwall. Zwar gebe es dort keine Probleme, doch lade die Situation zum "Reinschießen" in die Altstadt ein, so Kopperschläger. Abhilfe könnte schaffen, im Norden der Seegasse etwas von der Fahrbahn abzuknabbern und deren Einmündung so zu verschwenken, dass sie rechtwinklig auf die Ringstraße trifft.

Der Verkehr im Stadtzentrum spielte bei der Präsentation eine untergeordnete Rolle. Deutlich machte Projektleiter Kopperschläger jedoch, dass er den Verkehr nur in die Altstadt hinein- und wieder hinausbringen möchte, nicht hindurch. Auch hat er eine klare Meinung zu einem viel diskutierten Thema: "Zum Erhalt der Aufenthaltsqualität sollte der Marktplatz nicht wieder vollständig für den Verkehr geöffnet werden."

Bürgermeister Bernhard Kisch dankte den beiden Referenten wie den am Projekt beteiligten Schülern. Nach 16 Jahren sei es wieder Zeit für eine Erhebung gewesen. Nun gelte es, "die Punkte nacheinander anzugehen, soweit es die Haushaltsmittel zulassen".

