Vortrag in Westheim: "Nachbarschaftshilfe - was ist das?"

Hilfen im Alltag in Netzwerken organisieren - Expertin aus Pyrbaum referiert - vor 5 Stunden

WESTHEIM - "Nachbarschaftshilfe - was ist das?" Die Antwort auf diese Frage gibt es bei einem Impulsvortrag, zu dem das Regionalmanagement und Caritas-Netzwerk "über Zaun und Grenze" am Montag, 15. Januar, in die Gemeindehalle Westheim einlädt.

Auch kleine Dienste können eine große Hilfe sein. © Caritas-Netzwerk



Auch kleine Dienste können eine große Hilfe sein. Foto: Caritas-Netzwerk



Hilfe im Alltag braucht jeder einmal, sei es beispielsweise mit einem Fahrdienst zum Arzt. Doch nicht immer ist jemand da, den man darum bitten könnte. Vielleicht sind die Freunde schon selbst betagt und die Kinder leben nicht mehr in der Nähe oder sind berufstätig. Will man jedoch seine Selbständigkeit und Lebensqualität erhalten, müssen soziale Aufgaben, die einst die Großfamilie geleistet hat, durch neue Netzwerke und Angebote aufgefangen werden. Eine ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe kann hier ein Baustein zur Unterstützung sein.

Zahlreiche Projekte initiiert

Wie man sich die Arbeit einer solchen Nachbarschaftshilfe vorstellen kann, wird die Rechtsanwältin Karin Larsen-Lion am 15. Januar ab 18.30 Uhr in der Gemeindehalle Westheim anschaulich erläutern. Die Rechtsexpertin leitet seit langem die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe in ihrem Heimatort Pyrbaum und hat zahlreiche Projekte, die sich um nachbarschaftliches Engagement drehen, initiiert und begleitet.

Wer sich von diesem Vortrag inspirieren lässt und Interesse an der Gründung einer örtlichen Nachbarschaftshilfe hat, findet Unterstützung beim Freiwilligenzentrum "mach mit!" und dem Regionalmanagement des Landkreises. Dort laufen die Fäden im Netzwerk "über Zaun und Grenze" zusammen. Hier existiert bereits eine Plattform des Austausches, der Weiterbildung und der Vernetzung für Initiativen der Nachbarschaftshilfe.

Weitere Informationen und Anmeldungen sind bei Regionalmanagerin Andrea Linz im Landratsamt Neustadt (Telefon: 09161/92-1440, E-Mail: regionalmanagement@kreis-nea.de) möglich.