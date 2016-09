Vortrag zu Psychotherapieformen in Klinikum Uffenheim

UFFENHEIM - Am Montag, 12. September, findet um 19.30 Uhr findet der Montagsvortrag zum Thema "Psychotherapieformen" im Heiligenfeld Saal der Heiligenfeldklinik Uffenheim statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

In der Klinik Uffenheim findet am Montagabend ein Vortrag zum Thema "Psychotherapieformen" statt. © Harald Munzinger



Unsere Gesellschaft kennt eine Vielfalt an praktizierten Psychotherapieformen, aus denen auch immer wieder neue Konzepte zu den unterschiedlichen Krankheits- und Störungsbildern im Bereich psychische Krankheit hervorgehen. In ihrem Vortrag vermittelt Angela Fricke, Kreativtherapeutin in der Heiligenfeld Klinik Uffenheim, unter anderem ausgewählte Therapieformen aus den Bereichen Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie, Humanistische Psychotherapie und Transpersonale Psychotherapie.

Hierbei geht sie auf deren Geschichte und Konzeptionen, auf die speziellen Therapieverläufe und die Anwendungsbereiche ein. Unterschiede und Gemeinsamkeiten sollen dem Zuhörer dabei deutlich werden und er soll einen groben Überblick über die wichtigsten Formen, Verfahren und Methoden in der Psychotherapie erhalten. Dabei kommt man an manchen Vätern der Psychotherapie, wie Freud, Jung, Adler, Rogers und anderen nicht vorbei.

Im Anschluss an den Vortrag wird es Zeit für Fragen und Diskussionen geben. Die Gesamtdauer der Veranstaltung beträgt nach Klinikauskunft etwa 1,5 Stunden.

