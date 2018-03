Warum fliegende Autos wohl vorerst nur Fiktion bleiben

BAD WINDSHEIM - Mobilität in der Zukunft: Träumereien gibt es viele, wie fliegende oder ganz alleine fahrende Autos. Die Windsheimer Zeitung hat sich zu diesem Thema mit Thomas Schreiner, dem Pressesprecher des Auto- und Reiseclubs Deutschland (ARCD), unterhalten.

Fliegende Autos sind ein Traum der Zukunft. In den nächsten 20 Jahren wird es aber noch nicht so weit sein, vermutet Auto- und Reiseclub Deutschland-Sprecher Thomas Schreiner. Foto: Vladimir Simicek/AFP



WZ: Hand aufs Herz, Herr Schreiner, gibt es in 20 Jahren noch Autos mit Verbrennungsmotoren?

Thomas Schreiner (schmunzelt): Ich denke, der Verbrennungsmotor wird noch lange ein wichtiger Bestandteil der Mobilität sein. Ziel muss es aber langfristig schon sein, die Antriebe emmissionslos zu machen. Mobilität auf dem aktuellen Stand, und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, ist immer auch mit Umweltbelastung verbunden. Selbst Elektromobilität ist mit Belastungen für die Umwelt verbunden, wenn man an viele Herstellungsarten der Energie denkt. Man muss mal schauen, wo die Reise hingeht. Man merkt zwar schon an den Zulassungszahlen, dass gerade der Dieselmotor etwas rückläufig ist und einige Hersteller bei den kleineren Modellen diesen verschwinden lassen, aber Diesel und Verbrennungsmotoren insgesamt werden mittelfristig noch eine große Rolle spielen.

Wie sieht aus Ihrer Sicht denn die Mobilität der Zukunft aus?

Schreiner: Man muss da ein bisschen unterscheiden. Vieles sind noch Visionen, aber wir werden in 20 Jahren wohl noch nicht mit fliegenden Autos unterwegs sein. Die Autos werden aber deutlich vernetzter sein, intelligenter. Die gesamte Mobilität wird vernetzter. Und es wird Plattformen geben, die Mobilität steuern. Datenzugriff wird bedeutender werden, bei der Verkehrssicherheit und Verkehrssteuerung. Selbst für die Umwelt kann man da einiges tun, auch mit Verbrennungsmotoren. Beispielsweise, wenn der Parksuchverkehr eingedämmt wird, gerade in Städten ist das ein Thema.

Gibt es da nicht immer Probleme mit dem Datenschutz?

Schreiner: Ja, definitiv. Das ist ein großes Thema, an dem auch wir dran sind, das heiß diskutiert wird. Es wird Schnittstellen geben müssen, diese müssen aber offen gestaltet sein. Der Besitzer des Autos muss immer Herr über die in seinem Fahrzeug gewonnenen Daten sein. Es muss ihm bewusst sein, welche Daten er wem zu welchen Zwecken zur Verfügung stellt. Und wenn er die bewusste Entscheidung trifft: Ich will den und den Nutzen von einem bestimmten Dienstleister haben, dann bin ich auch bereit, bestimmte Daten preiszugeben – oder eben nicht.

Thomas Schreiner ist Sprecher des Auto- und Reiseclub Deutschland. Foto: Stefan Blank



Es wird aktuell viel über autonomes und automatisiertes Fahren gesprochen. Wo ist der Unterschied und was ist mittelfristig möglich?

Schreiner: Der Begriff autonomes Fahren wird öfters verwendet, wir sprechen aber stets von automatisiertem oder hochautomatisiertem Fahren. Autonom würde bedeuten, dass das Auto selbstständig handeln würde, da sind wir aber noch ein großes Stück von entfernt.

Thema Elektro-Autos: Sind diese in ländlichen Regionen eine Option?

Schreiner: Der Bereich ist vielschichtig. Zum einen stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt ein passendes Angebot? Aktuell sind zirka 60 Modelle am Markt, darunter auch sehr hochpreisige. Und dann ist da das Reichweitenproblem, gerade auch für Leute, die auf dem Land wohnen. Da ist die Infrastruktur sehr wichtig, obwohl es auf dem Land noch den Vorteil gibt, dass öfters ein privater Stellplatz mit eigener Ladestation zur Verfügung steht. In der Stadt ist dieses Problem größer.

Wird es in der Zukunft deutlich mehr Elektroautos geben?

Schreiner: Das ist ein Blick in die Glaskugel, der sehr schwierig ist. Was mir aktuell ein bisschen zu kurz kommt, ist die Diskussion über Antriebskonzepte im Allgemeinen. Wir haben aktuell die Dieseldiskussion und damit einhergehend eine Art Verteufelung des Verbrennungsmotors. Elektromobilität wird als Patentlösung angesehen. Wir haben aber noch weitere vergleichsweise umweltfreundliche Alternativen: Erdgas oder Autogas, die jetzt schon verfügbar, aber wenig in der Öffentlichkeit sind. In der Entwicklung spielt der Wasserstoffantrieb eine wichtige Rolle. Es ist schwierig zu sagen, was sich durchsetzen wird. Es könnte eine Vielzahl von Antriebskonzepten geben und der Verbraucher hätte dann die Aufgabe, für sich selbst die beste zu finden.

Was sind die größten Projekte in der Infrastruktur in den kommenden Jahrzehnten?

Schreiner: Straßenbau und Straßenerhalt, Renovierungen und Brücken sind weiter das große Thema – auch in Bezug auf die Verkehrssicherheit. Da gilt es, Versäumnisse aufzuholen und in die Jahre gekommene Straßen anzugehen. Das heißt auch: In diesem Bereich noch mehr zu investieren.

