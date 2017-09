Was ist eigentlich los mit Deutschland und Griechenland?

BAD WINDSHEIM - "Was ist eigentlich los mit dir, Deutschland?" Diese Frage stellten sich im Jahr der Bundestagswahl zu unsicheren und teils turbulenten Zeiten neben vielen Millionen Deutschen auch die beiden Journalistinnen Stefanie Fetz und Lisa Altmeier.

Nach der Deutschland-Tour machen sich Steffi Fetz (links) und Lisa Altmeier auf nach Griechenland. © Foto: Privat



In den vergangenen Jahren waren die 29-Jährigen in Brasilien und Japan. "Wir wollten dort recherchieren, wo nur wenige hingucken", sagt die aus Ickelheim stammende Steffi Fetz. "Doch wir hatten das Gefühl: das geht heuer nicht. Wir müssen hier was machen." So entstand eine 23-teilige Video-Serie. Sie trafen ganz unterschiedliche Menschen, diskutierten mit ihnen über Politik. Nun stehen Steffi Fetz und Lisa Altmeier erneut in den Startlöchern.

Ihr Antrieb: Wie geht es Griechenland heute?

Staatsbankrott. Ramsch-Anleihen. Sparen. Im Frühsommer 2010 gab es kaum eine Titelseite oder Nachrichtensendung ohne das Thema Griechenland, das laut Fetz "damals krass im Fokus stand". Heute sind die Griechen aus den Schlagzeilen verschwunden. Der Weckruf für Crowdspondent. "Wir haben ein kleines Faible für Geschichten, die nicht mehr die große Medienaufmerksamkeit bekommen", erzählt Fetz. Crowdspondent sind Korrespondenten der Crowd, der Masse also. "Eure persönlichen Reporter", wie die beiden auf ihrer Internetseite crowdspondent.de schreiben. "Wir wollen wissen, wie es den Menschen dort wirklich geht. Was hinter den Zahlen und abstrakten Dingen steckt", sagt Steffi Fetz.

Arbeiten wollen sie vorort wie schon bei früheren Recherchereisen nach Japan - dort stand die Situation fünf Jahre nach der Fukushima-Katastrophe im Mittelpunkt - oder Brasilien - Wie hat sich das Land vor der Fußball-Weltmeisterschaft verändert? - mit Übersetzern, um authentisch die Stimmung einfangen zu können. Das Grundkonzept ist dasselbe wie immer: "Die Crowd ist der Boss", sagt Fetz lachend und kündigt mindestens sechs Teile für die Dokumentation und Hintergrundtexte an. Themen kann ihnen jeder vorschlagen.

Finanziert wird die Recherche-Reise, die im Oktober und November stattfinden soll, erneut über ein sogenanntes Crowdfounding, also Spendensammeln im Internet. Als Ziel, um Reisekosten, Unterkunft, Übersetzer und technisches Equipment schultern zu können haben sie sich bis zum 3. Oktober 10.000 Euro gesetzt - aktuell stehen sie bei knapp über 2000 Euro.

Bevor es losgeht, muss Steffi Fetz aber erst einmal ihren Umzug nach Stuttgart meistern und will auch noch einmal in ihrer Heimat vorbeischauen, die sie zuletzt "leider relativ selten" besucht hat. Letztmals zur Hochzeit einer Freundin und dem Weinturm-Festival, wie sie verrät.

Und auch die Auswüchse verdauen, die "Was ist eigentlich los mit dir, Deutschland?" mit sich gebracht haben. Themen wie Obdachlosen-Bus-Projekt in Berlin, Story einer krebskranken Frau, die mit 30 Jahren Rentnerin wurde, Frauen, die sich von der Gesellschaft abgehängt fühlen, schwuler, türkischer Islamkritiker, Waffenexporte oder AfD-Wähler seien ihnen schon nahegegangen, sagt Steffi Fetz, und vor allem: "Auch wenn man es nicht will, es beschäftigt einen schon sehr, wenn man im Internet übelst beschimpft wird."

