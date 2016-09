Weil Igel auf der Straße lief: Auto landet im Graben

Frau rutschte mit Mondeo von der Straße nach Bremsung - vor 43 Minuten

BAD WINDSHEIM - Sie sind klein, niedlich und wollten auch gerne über die Straßen - gerade jetzt im Herbst. Igel machen sich zu dieser Jahreszeit auf den Weg. Eine 40-Jährige nahm am Montag Rücksicht auf so ein kleines Kerlchen. Und landete mit ihrem Wagen im Graben.

Die Frau fuhr mit ihrem Ford Mondeo auf der B470 in Höhe Marktbergel in Richtung Bad Windsheim. Als sie dort einen Igel auf der Fahrbahn sah, bremste sie. Allerdings rutschte sie auf der regennassen Fahrbahn in den rechten Straßengraben. Der Igel kam unverletzt davon - und über die Straße. Auch am Auto entstand kein Schaden. Ein Abschleppdienst musste es lediglich wieder aus dem Graben ziehen.

bb