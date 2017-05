Wein der besonderen Art gedeiht in Ickelheim

18 verschiedene Sorten ergeben am Ende den "Alten Fränkischen Satz" - Anbau ist Knochenarbeit - vor 1 Stunde

ICKELHEIM - Am Ickelheimer Schlossberg spielen seit geraumer Zeit zwei Begriffe eine Rolle, die man zunächst nicht sofort mit einem Weingarten im Bad Windsheimer Ortsteil in Verbindung bringen wwürde.

Ulrich Bürk (rechts) und Gerd Sych am Ickelheimer Schlossberg in jenem Weinberg, in dem 18 unterschiedliche, alte Rebsorten angebaut werden. © Fritz Arnold



Eine Gruppe von Leuten aus ganz Franken kümmert sich nämlich seit nunmehr drei Jahren um einen lang nicht mehr bewirtschafteten Weinberg und erzeugt einen Wein, den es nirgends zu kaufen gibt. Und es ist immer wieder die Rede von "Slow-Food-Bewegung" und "Alter Fränkischer Satz". Letzteres beschreibt die Tatsache, dass hier alte, heute nicht mehr zugelassene Rebsorten zu finden sind, die bunt gemischt angepflanzt werden. Daher rührt auch der Begriff "Alter fränkischer Satz".

Alle Trauben werden gemeinsam geerntet und daraus der Wein gekeltert, wie das früher der Fall war. In der Mischung gleicht es sich aus, wenn die eine Sorte in einem Jahr nicht so gerät und im anderen besser. Das bewirkt auch, dass die einen Trauben bei der Lese richtig reif sind, andere nicht so. Von Jahr zu Jahr schmeckt der Wein anders. Je nach dem, welche Sorte im Ertrag dominierte.

Von Mainz nach Weimersheim

Der Ampelograf (Rebkundler) Josef Engelhard aus Veitshöchheim hatte die Regionalgruppe Hohenlohe-Tauber-Mainfranken der Slow-Food-Bewegung mit ihren 900 Mitgliedern auf den vor fünf Jahren aufgelassenen Weinberg mit 18 Rebsorten aufmerksam gemacht. Ihr Mitglied Ulrich Bürk, der vor Jahren von Mainz nach Weimersheim gezogen war, pachtete das Areal. Er scharte 30 Paten um sich, die ihm halfen, am steilen Hang Unkraut zu entfernen und 2600 "Stickel" aus Akazienholz einzuschlagen, um Wein daran hochzuziehen und nicht wie aktuell üblich an Drähten.

Wie Gerd Sych aus Würzburg als Sprecher der hohenlohe-fränkischen Bewegung und der Weinerlebnis-Gästeführer Dr. Robert Herold aus Uffenheim erläutern, sind hier neben Tauberschwarz, gelber, roter, blauer und grüner Silvaner auch Vogelfränkisch, Altfränkisch, Elbinger und Heunisch zu finden. Wegen der seltenen alten Sorten gilt der 1800 Quadratmeter große Weinberg auch als Genpool und ist nun als Versuchsparzelle eingestuft. Fast von selbst ergab es sich, dass die Bewirtschaftung biologisch erfolgt.

Das Treffen am Schlossberg fand aus Anlass der Gründung der Slow-Food-Bewegung vor 25 Jahren statt. Slow-Food (deutsch: langsam essen) stellt eine Gegenbewegung zum immer mehr um sich greifenden "Fast Food" dar. Ziel ist es, die traditionelle Esskultur sowie in Vergessenheit geratene Lebensmittel und Tierarten zu erhalten, wie das Rhönschaf oder das Schwäbisch-Hällische Schwein.

ar