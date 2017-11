Weinfest am Windsheimer Marktplatz für 2018 geplant

Veranstaltung mit dem Titel "Bocksbeutel and friends" soll im Mai stattfinden - vor 53 Minuten

BAD WINDSHEIM - Unaufgeregt und im Eiltempo brachten die Mitglieder des Vereins Unternehmer vereint für Bad Windsheim (UVBW) ihre Jahresversammlung über die Bühne. Interessanteste Neuerung für 2018: ein Weinfest auf dem Marktplatz.

Neben dem Altstadtfest (hier im Bild) soll es in Bad Windsheim ab 2018 auch ein Weinfest geben. © Hans-Bernd Glanz



Neben dem Altstadtfest (hier im Bild) soll es in Bad Windsheim ab 2018 auch ein Weinfest geben. Foto: Hans-Bernd Glanz



Zweiter Bürgermeister Rainer Volkert dankte eingangs für das Engagement der Mitglieder, die damit die "Entwicklung der Stadt aktiv mitgestalten". Gemeinsam an einem Strang in eine Richtung ziehen sei wichtig, nicht wie beim Tauziehen, wo in entgegengesetzte Richtungen gezogen werde und sich nur Einzelne profilieren können: "Und davon haben wir leider noch genügend in der Stadt."

UVBW-Vorsitzende Ramona Schatz und Michelle Klemm-Westphal als Leiterin der Fachgruppe Einzelhandel ließen die diversen Aktion der vergangenen Monate Revue passieren: beispielsweise Weihnachtsverlosung, Kanapee-Street, LED-Event, Tag der Betriebe zur Kirchweih. Vor allem mit der Kanapee-Street hat der Verein einen Treffer gelandet. Von einem "Mega-Erfolg" sprach Klemm-Westphal. Einer dritten Auflage Ende Juli 2018 stehe nichts im Wege.

Ein neues Design bekamen die Treuekarten verpasst, berichtete Ramona Schatz. Außerdem wolle der Verein das Mitteilungsblatt der Stadt zukünftig stärker für die Bewerbung der verschiedenen Aktionen nutzen. Vom Programm her ändere sich 2018 nicht viel. Neuland betreten will der Verein mit einem Weinfest, das am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Mai, am Marktplatz in Zusammenarbeit mit der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH sowie dem Komitee für Städtepartnerschaften unter dem Titel "Bocksbeutel and friends" stattfinden soll.

bl