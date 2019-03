Weinturm Open Air 2019: die erste Band steht fest

Mit Puerto Candelaria kommen Kolumbianer zum 42. Open Air - 20.03.2019 18:33 Uhr

BAD WINDSHEIM - Falsche Liebe, heiße Rhythmen und sechs Kolumbianer, die die Hüften selbst von Tanzmuffeln fast von alleine wackeln lassen – die Verantwortlichen des Weinturm Open Airs vom 2. bis 4. August haben die erste Band bekanntgegeben, die auf der Bühne auf dem Plateau im Nordwesten der Kurstadt auftreten wird: Es ist Puerto Candelaria. Gleichzeitig steht nun der Termin, ab dem die 450 Tagestickets verkauft werden, die 2850 Wochenend-Karten waren innerhalb von neun Tagen weg.

Ein bisschen kurios, gesegnet mit reichlich musikalischem Talent und bereit für ein außergewöhnliches Festival: ein Teil der Gruppe Puerto Candelaria, die Anfang August beim Weinturm Open Air auftreten wird. © Foto: Jorge Cano



"In dem Maße haben wir es ehrlich gesagt nicht erwartet", sagt Martin Bauer vom Organisationsteam über den rekordverdächtigen Abverkauf der Tickets. "Auf der einen Seite ist das überragend", auf der anderen gehen natürlich viele Interessierte, die nur etwas zu lange gezögert haben, leer aus. Denn die 3000-Besucher-Grenze wird auch in diesem Jahr strikt eingehalten, erklärt Martin Bauer. "Das ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir dürften und könnten mehr verkaufen, aber erstens geht es uns nicht um den Kommerz und zweitens soll für alle – für Familien mit Kindern, Ältere und Jüngere – immer genügend Platz zum Wohlfühlen auf dem Plateau sein." Einzige Chance, noch das Festival 2019 besuchen zu können ist der Tageskarten-Verkauf, der ab 1. Mai ausschließlich übers Internet unter www.weinturm-open-air .de/nc/tickets/ticketladen/ abgewickelt wird.

Mit den Kolumbianern der im Jahr 2000 in Medellín gegründeten Formation Puerto Candelaria beginnt nun die spannende Zeit der Veröffentlichungen der Bands. "Die Buchungen sind zum großen Teil sowohl für die Hauptbühne als auch für die Kleinturmbühne abgeschlossen", sagt Martin Bauer. Puerto Candelaria, das sind Juancho Valencia, Eduardo González, Sängerin Maga la Maga, José Tobón, Cristian Ríos und Didier Martínez, wobei auf der Bühne Keyboard, Saxophon, Posaune und Percussion zum Einsatz kommen. Außergewöhnlich ist zudem ihre Show. Gespielt haben die Kolumbianer bisher vor allem in den USA und Kanada. Puerto Candelaria ist dabei ein fiktionaler Platz, in dem sich laut der Band Musik und Stile frei kreuzen, ein "chaotischer, tropischer, schwindelerregender und dissonanter Ort".

Doch nicht nur die Band beschäftigen das Helferteam aktuell, sagt Martin Bauer. Material muss bestellt werden und das Programmheft wird noch gestaltet. Zudem wird in Kürze mit der Helfer-Akquise begonnen, wobei die "bewährten Kräfte" angefragt werden – fürs mittlerweile 42. Weinturm-Festival.

Und weil es so schön ist, hier noch der Rückblick auf das 41. Weinturm Open Air 2018

Stefan Blank