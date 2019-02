Weinturm-Open-Air in Windsheim: Karten ab 1. März

Vorbereitungen für das Festival laufen – Kluger Hip-Hop und Fantastisches aus Afrika - 20.02.2019 18:17 Uhr

BAD WINDSHEIM - Noch 162 Mal schlafen, dann ist es wieder so weit: Am Freitag, 2. August, fällt der Startschuss für das 42. Open Air auf dem Weinturm. Der Kartenvorverkauf für die dreitägige Party beginnt bereits am Freitag, 1. März. 52 Euro plus Vorverkaufsgebühr kostet das Drei-Tages-Ticket heuer, zwei Euro mehr als 2018.

Die Kleinturmbühne ist Jahr für Jahr weitaus mehr als nur ein kultureller Nebenschauplatz des Festivals. Es ist stets ein ebenso buntes wie anspruchsvolles Programm, das hier zu sehen ist, oft treten Künstler aus der Region auf. © Archiv-Foto: Elke Walter



"Ich bin schon froh, das sich die Leute Karten für das Festival kaufen und sich darauf verlassen, dass es ein schönes Musikprogramm gibt, und sich auf das Festival freuen." Das sagt Michel Beigel, der seit vielen Jahren für ebendieses, stets mit Überraschungen und immer wieder mal mit aufgehenden Sternen gespickten Line Ups verantwortlich ist So spielten ja bereits Sportfreunde Stiller, Deichkind, Subway to Sally oder Wanda in der Kurstadt.

Was die in diesem Sommer zu erwartenden Bands betrifft, hält sich Beigel freilich noch bedeckt. Auf das blinde Vertrauen ihrer gerne mal als Weintürme bezeichneten Besucher können sich die Veranstalter vom Jugend- und Kulturförderverein Bad Windsheim mittlerweile verlassen, wie es scheint. In den vergangenen Jahren war das familienfreundliche Festival jedenfalls stets frühzeitig ausverkauft.

Ein paar Informationen zum aktuellen Stand des Band Bookings rückte Beigel dann doch heraus. Und schnell wird klar: Es wird wieder ein internationales Festival. So sind mindestens "zwei Bands aus Großbritannien am Start", die musikalisch den Rock- und Punkbereich abdecken. Aus den Niederlanden, im vergangenen Jahr mit vier Gruppen vertreten, werden erneut mindestens zwei Bands anreisen. Die eine hat sich dem Pop und Roots Reggae verschrieben, die andere bezeichnet Beigel als "ganz quirlige Jazz- und Funkband".

Erfolgreiche Frau im Macho-Revier

Als "fantastisches Projekt" bezeichnet Beigel eine Band aus Benin. Wie überhaupt "aktuell vieles aufploppt in Afrika". Ganz besonders freut sich Beigel darauf, "eine deutsche Vertreterin des Hip-Hop" auf die Bühne zu bekommen. Gerade in diesem Genre, das häufig von "Männern im Macho-Bereich" dominiert werde, sei es schön, wenn "kluge Frauen erfolgreich sind". Fortgesetzt wird 2019 die seit vielen Jahren bewährte Zusammenarbeit mit der Musikzentrale Nürnberg, durch welche Nachwuchsbands aus der Region die Möglichkeit eröffnet wird, Bühnenerfahrung vor großem Publikum zu sammeln. Mehr als 100 Bands sind im Laufe der Jahre über diese Schiene beim Weinturm-Festival aufgetreten.

Wer auf Nummer sicher gehen, weil unbedingt dabei sein will, der sollte sich also merken: Noch acht Mal schlafen, dann gibt es Karten – bei der Buchhandlung Dorn in Bad Windsheim und Neustadt, an den anderen Vorverkaufsstellen sowie online unter www.weinturm-open-air.de. In der ersten Welle gehen nur Drei-Tages-Tickets in den Verkauf, ein Kontingent an Tageskarten später im Online-Verkauf wird nachgeschoben, sagt Michel Beigel und Anfang März gab es im Vorjahr auch die ersten Bands.

GÜNTER BLANK