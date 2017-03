Weinturmlauf entwickelt sich zum Volksfest

Zufriedene Veranstalter - Lauftreff "Ansbach-Nord" triumphiert - vor 9 Stunden

BAD WINDSHEIM - Kein Regen, alle Läufer wohlbehalten im Ziel und "fast optimale Bedingungen". Der Weinturmlauf 2017 konnte sich erneut großem Zuspruch erfreuen. Da fiel es Monika Bauer vom Organisationsteam leicht Bilanz zu ziehen.

Teilnehmer des Halbmarathons erklimmen einen der Anstiege. Foto: Hans-Bernd Glanz



Das traditionell vom Rotary Club Uffenheim und vom TV 1860 Bad Windsheim veranstaltete Laufereig­nis lockte einmal mehr Hunderte auf und neben die Strecke. Insgesamt 633 Läufer jeder Altersgruppe überquer­ten die Ziellinie, angemeldet waren im Vorfeld 729 Starter. "Das ist der normale Schwund", sagte Monika Bauer dazu.

Das Schöne am Weinturmlauf: Jeder kann seinen ganz persönlichen Ehrgeiz nach Belieben ausleben. So war es für den Letztplatzierten des Halbmarathons ein persönlicher Erfolg, 30 Sekunden vor Zielschluss den ersehnten Strich unter die Füße genommen zu haben. Fast genau zwei­einhalb Stunden war er unterwegs.

Am anderen, dem vorderen Ende des Feldes, wurde der Halbmarathon zu einer klaren Sache für Samuel Bekele, der für den Lauftreff Ansbach-Nord an den Start gegangen war. Er passierte trotz des Gegenwindes schon nach 1:20:58 Stunden die Ziellinie. Bei den Frauen setzt sich über diese Strecke Lisa Witzel vom LAC Quelle Fürth in 1:39:06 durch. Die Zehn-Kilometer-Distanz bewäl­tigte bei den Männern Jan Fischer vom Team Proactive Roth am schnells­ten. Er kam nach 36:36 Minuten ins Ziel. Siegerin bei den Frauen wurde hier Ulrike Schwalbe vom ATS Kulm­bach, bei der die Stoppuhr nach 39:22 Minuten stehen blieb.

Deutlich kürzer unterwegs waren die Teilnehmer der 5,3 Kilometer lan­gen Hobbyläufe. Bei den Frauen kam Katharina Schmidt vom FC Gollhofen nach 24:23 Minuten als Erste in das Ziel, bei den Männern gewann Nico Ehrmann von LAC Quelle Fürth in 20:10 Minuten. Ebenfalls 5,3 Kilo­meter hatten die Nor­dic- Walker zurückzu­legen. Libor Machata vom Team Lauf gegen Leiden klapperte nach exakt 35:58 Minuten mit seinen Stöcken ins Ziel und war damit Schnellster im Männer­feld. Die flotteste Walkerin war Katharina Müller vom LHPower-Team, sie kam nach 39:56 Minuten im nördlich der Kiliani-Klinik im Kur­park gelegenen Ziel an. Beliebt sind beim jährlichen Wein­turmlauf auch die Schüler- und Jugendwettbewerbe über die 2,2-Kilo­meter- Distanz. Schnellster des männ­lichen Läufernachwuchses war Lucas Adler vom TSV Markt Erlbach, der für die Distanz 8:25 Minuten benötig­te.

Von den jungen Läuferinnen kam Marie Krebelder vom TSV Ipsheim nach 9:39 Minuten als Erste ins Ziel.

Tee und Bier zur Stärkung

Die Betreuung der Läufer funktio­nierte einmal mehr reibungslos. Sie tranken heuer allein 125 Liter Tee – und nicht nur das: in Wiebelsheim wurden sie von der dortigen Jungbau­ernschaft schon mal mit einem Bier versorgt. "Unsere Fankurve wächst sich zum Dorffest aus", stellte Monika Bauer angesichts des fröhlichen Trei­bens in Wiebelsheim erfreut fest. Alle Ergebnisse der Laufwettbewer­be finden Sie im Internet auf der Seite des Weinturmlaufes.

Günter Blank