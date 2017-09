Zahlreiche politische Weggefährte, Vertreter der Wirtschaft sowie Abordnungen von Vereinen und Verbänden gratulierten Bundesminister Christian Schmidt zum 60. Geburtstag. Da führte zunächst der rote Teppich in den Park des "Blauen Schlosses" in Obernzenn, seiner Heimatgemeinde. Nach einer Andacht feierte der Jubilar im festlichen Rahmen mit 500 geladenen Gästen.

Es war die Überraschung des Tages und das bestgehütete Geheimnis des 40. Weinturm-Festivals. Die hanseatischen Techno-Brasser von Meute versetzten die Besucher in kürzester Zeit in Extase und feierten bis in die Nacht mit Publikum und Helfern das Festival-Jubiläum.

Tulln, eine kleine Gemeinde in Niederösterreich, und Weilheim lagen am Sonntag ganz nah. Voodoo Jürgens, zurecht gehypter Vetreter des Wiener Schmähs in Liedform spielte kurz vor den Indietronic-Urgesteinen von The Notwist. Die detailversessenen Oberbayern zündeten ein kraftvolles Feuerwerk elektronischer Klänge.