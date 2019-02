Welche Richtung schlägt der Golfclub ein?

BAD WINDSHEIM - "Es geht um nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit unseres Golfclubs." Diese Worte des Präsidiums, verbunden mit den Aspekten Grundstücksverkauf, Hotelbau, Mitglieder-Rückgang, Rücktritte in der Führungsriege, extrem schlechter Zustand der Wasserleitungen für die Golfplatz-Bewässerung und Investitionen in Höhe von einer halben Million Euro, machen die Versammlung des Golfclubs am kommenden Freitag zu einer spannenden Angelegenheit.

Im südöstlichen Bereich des Golfplatzes könnte in der Zukunft ein Hotel entstehen, entschieden ist jedoch noch lange nichts. © Foto: Stefan Blank



Idyllisch liegt die 70 Hektar große Anlage samt schmuckem Vereinsheim am Fuße des Weinturms. Doch trotz "Riesenpotenzial", wie Präsident Roland Wagner sagt, und "sehr guten Wachstumsmöglichkeiten", steht der Club in den kommenden Monaten vor einer Weichenstellung, die ihren Anfang nächste Woche nehmen könnte. So verwundert es nicht, dass die Versammlung (Beginn ist um 19 Uhr) aufgrund der zahlreichen Mitglieder, die ihr Kommen bereits angekündigt haben, vom Club-Restaurant in das Arvena Reichsstadt Hotel verlegt wurde. Die Aufgaben sind nicht wenige, weshalb sich Präsident Wagner, der im März 2018 als Nachfolger von Dieter Wiegel gewählt wurde, im Vorfeld umfangreich an die noch 415 Mitglieder gewandt hat.

Es sei ein "Golf-Jahr der Extreme" gewesen: extreme Trockenheit, extreme Hitze, intensiver Wind, Gastronomie-Herausforderungen, desolate Bewässerungs-Infrastruktur, Rücktritte von Vizepräsident Klaus Seefried, Schriftführerin Ursula Seybert, Jugendwart Norbert Detzel und dem Beisitzer für Marketing Jürgen Gehwald, angespannte Finanzsituation – "alles war für Mitarbeiter und Präsidium sehr herausfordernd". Die Stimmung im Verein sei aber dennoch gut, versichert Wagner. Als neue Vize-Chefin wird am Freitag Marlene Knoll vorgeschlagen.

Aber: Seit 2012 geht die Kurve bei den Mitgliederzahlen fast ausschließlich stetig nach unten. Zudem gibt es eine "massive Unterdeckung im Haushalt", sagt Wagner. Die Kosten für Angestellte und Platzpflege belaufen sich pro Jahr auf etwa 750 000 Euro. Daher sollen bei der Jahresversammlung unter anderem der Beitrag und die Greenfee-Gebühren erhöht sowie die Altersgrenze, ab der Golfer Senioren-Tarife zahlen, angehoben und ein Partner-Tarif abgeschafft werden.

Das größte Problem ist jedoch der marode Zustand des knapp 30 Jahre alten Leitungssystems der Bewässerungsanlage. Für eine Komplettlösung, die neue Leitungen und eine Fairway-Bewässerung enthält, veranschlagt Wagner 500 000 Euro. Auch der Speicherteich muss ausgebaut werden.

Wagner sieht Investitionen als Grundvoraussetzung für eine positive Zukunft. "Der Golfclub und der Platz müssen attraktiv bleiben." Das sehen wohl alle Mitglieder so, so hat eine Gruppe um ehemalige Vorstandsmitglieder und Horst Allraun einen Antrag auf Veränderung der Tagesordnung gestellt. "Ich sehe mich derzeit nicht in der Lage, über so große Projekte entscheiden zu können", sagt Allraun, der mit seinen Mitstreitern eine außerordentliche Versammlung zu dem Thema fordert. Ob dies so kommt, müssen nun die Mitglieder entscheiden.

Auf jeden Fall auf der Tagesordnung bleibt ein interessanter Aspekt, der auf Pläne zurückgeht, die vor 30 Jahren schon einmal auf dem Tisch lagen. Es geht um den Verkauf eines Grundstückes in der Größenordnung von 1500 bis 2500 Quadratmetern – entweder direkt nordöstlich des Parkplatzes, neben dem Clubhaus, oder ganz im Südosten der Anlage –, sodass dort ein Investor den Bau einer Hotel- oder Ferienwohnanlage verwirklichen kann. Interessenten dafür gibt es nach Informationen der WZ, Wagner spricht aber von "Zukunftsmusik". Wenn auch diese ihm gut gefallen würde, denn in touristischen Angeboten in Kombination mit dem Golfsport in der Kurstadt könnte aus seiner Sicht eine erfolgreiche Zukunft liegen.

