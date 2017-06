Welche Windsheimer Feier ist die Beste? Stimmen Sie ab!

BAD WINDSHEIM - Welche Feste in Bad Windsheim sind die beliebtesten? Das Altstadtfest? Die Platzkirchweihen? Der Weihnachtsmarkt? Mit einer Umfrage will man dies herausfinden. Hier geht's zum Voting!

Weinturm-Open-Air - oder doch lieber Weißwurstfest? In unserem Bilder-Voting können Sie abstimmen! © Tobias Klink



"Viele Leute beschweren sich, in Bad Windsheim wäre zu wenig los – und wenn dann mal was tolles stattfindet, gehen viele, warum auch immer, nicht hin." Dieses spezielle Verhalten hat Sabine Hahn, die Veranstaltungsleiterin der Kur- Kongress- und Touristik-GmbH (KKT), überspitzt zusammengefasst festgestellt.

Unterstützung hat Sabine Hahn dabei von der Jungen Union (JU) der Kurstadt und der Windsheimer Zeitung erhalten. "Die Idee dabei ist, einmal zu zeigen, was in unserer schönen Stadt eigentlich alles los ist", sagt JU-Vorsitzende Katharina Döbler. "Und dann wollen wir wissen, was die Leute gut und was sie schlecht finden, um den Veranstaltungskalender weiterentwickeln zu können."

Karten liegen vielerorts aus

So haben Verantwortliche von JU und KKT einen Flyer entworfen, der in Bad Windsheimer Geschäften, Hotels und Gastronomie-Betrieben ausliegt. Auf den Karten sollen die Teilnehmer mit den Zahlen eins, zwei und drei markieren, welches Fest sie am attraktivsten finden. Zur Auswahl stehen: Melody and More/Ü30-Party, Frühlingsfest, Street-Food-Festival, Brunnenfest am Kornmarkt, Historischer Wagnertanz, Kiliani-Altstadtfest, Kanapee-Street, Weißbierfest, Reformations-Jubiläum, Weinturm-Open-Air, Platzkirchweihen, Melody-and-More/Italienische Nacht, Festplatz-Kirchweih, Erntedankfest und Weihnachtsmarkt. Zudem kann notiert werden, welche Art von Fest einem noch fehle in der Kurstadt. Wer die Umfrage-Karte komplett ausfüllt und bis 31. Oktober bei den teilnehmenden Firmen oder der Tourist-Info der Stadt im Rathaus abgibt oder dort in aufgestellte Boxen einwirft, kann unterschiedliche Sole-Produkte gewinnen.

"Es ist uns wichtig, neben der Abstimmung mit den Füßen, also den Besucherzahlen, ein weiteres Stimmungsbild zu bekommen", sagt Katharina Döbler. Nach der Auswertung der Ergebnisse will Sabine Hahn mit unterschiedlichen Stellen besprechen, welche Konsequenzen gezogen werden. "Wir wollen uns auf die beliebten Feste konzentrieren."

Wenn Sie Ideen haben, was für eine Feier Ihnen hier noch fehlt, gibt es die Möglichkeit, eine E-Mail an tourismus@bad-windsheim.de zu senden.

STEFAN BLANK