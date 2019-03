Kommunalwahl in Bad Windsheim: Wer steigt in den Ring?

Ein Jahr vor der Kommunalwahl halten Parteien und Gruppierungen nach Kandidaten Ausschau - 15.03.2019 19:09 Uhr

BAD WINDSHEIM - Bernhard Kisch gegen die noch geheime Auswahl an Herausforderern, die schwierige Suche nach Kandidaten für die Stadtrats-Listen und viele Ideen, Gespräche in Kneipen, Hinterzimmern und Spekulationen – am 15. März 2020 ist Kommunalwahl.

In Bad Windsheim wird der amtierende Rathauschef für die Christlich-Soziale Union erneut ins Rennen gehen, doch auch die Freie Wählergemeinschaft, die SPD und die Liste Windsheimer und Ortsteilbürger ins Rathaus wollen den Bürgermeistersessel erklimmen. Werden stadtbekannte Protagonisten ihren Hut in den Ring werfen oder auswärtige, wie bei den vorangegangenen Wahlen erfolgreich von Ralf Ledertheil und Kisch praktiziert? Ein Jahr vor dem Urnengang hat sich die Windsheimer Zeitung bei den lokalen Parteien und Gruppierungen umgehört. Wie läuft die Kandidatensuche?

Mit Bernhard Kisch und Fraktionschef Georg Gerhäuser an der Spitze wird die CSU versuchen, ihr gutes Ergebnis von knapp 33 Prozent annähernd zu wiederholen. Kisch ist immerhin der erste CSU-Bürgermeister, den es in Bad Windsheim je gab. Gegenüber der WZ hat der 45-Jährige immer wieder betont, dass er gerne als Rathauschef weitermachen würde und auch stetig kolportierte Vermutungen, er würde höhere Posten in naher Zukunft anstreben, dementiert. Antreten wird die CSU mit einer "sehr guten Liste", wie Gerhäuser sagt. Zwar "kann sich noch jeder bei mir melden, der kandidieren will", aber da auch die meisten aktuellen Stadträte weiter dabei sein wollen, sehe es ganz gut aus mit der Aufstellung für 2020.

Mit einer verjüngten, schlagkräftigen Truppe will die Freie Wählergemeinschaft in den Kommunalwahlkampf ziehen. Das hatte FWG-Vorsitzender Wolfgang Eckardt beim Aschermittwoch angekündigt. Auch den Chefsessel im Rathaus wollen die Freien Wähler wieder ins Visier nehmen – mit einer starken Kandidatin oder einem starken Kandidaten. Selbst eine Kandidatur von Altbürgermeister Wolfgang Eckardt scheint nicht komplett ausgeschlossen. "Die Liste ist noch nicht voll", sagte Eckardts Stellvertreterin Alexandra Horst. Dafür sei es auch noch ein bisschen früh, doch die Sache sei am Werden. "Wir wollen möglichst junge Leute und ein bisschen Frauen", sagt Horst. Sie wünscht sich im Idealfall "eine geschlechterspezifisch paritätische Liste", wohl wissend, dass dies kaum zu realisieren sein wird. So bis dahin nichts Unvorhergesehenes passiert, geht sie davon aus, dass sie abermals zur Stadtratswahl tritt – ebenso wie Dr. Stefan Eckardt, Wolfgang Eckardt und Eberhard Gurrath. Ein Fragezeichen setzt sie derzeit nur bei Fraktionssprecher Werner Spieler.

Im Stadium der Vorgespräche stehen die Sozialdemokraten. "Wir sind dran, haben uns aber noch nicht ernsthaft damit beschäftigt", erklärt Ortsvorsitzender Siegfried Göttfert. Ende März findet die Jahresversammlung des Ortsvereins statt, danach wolle man die Planung der Kommunalwahl "in Angriff nehmen". Die bisherigen Erkenntnisse stimmen ihn aber positiv: "Im Moment schaut es gut aus", sagt er mit Blick auf eine vollständige Kandidatenliste. Hoffnung gebe ihm der jüngste Mitgliederzuwachs. So sei für ihn auch eine gemeinsame Liste mit einer anderen Gruppierung – nach WZ-Informationen könnte ein Pakt mit den Grünen möglich sein – kein Thema. Zu Namen will sich Göttfert freilich nicht äußern, sowohl was die amtierenden vier Stadträte betrifft als auch einen möglichen Bürgermeisterkandidaten. Ob die SPD tatsächlich jemanden aufstellt, der gegen Kisch antritt, sei offen. "Unrealistisch ist es nicht", sagt Göttfert. Hinter vorgehaltener Hand fällt der Name des stellvertretenden Ortsvorsitzenden, Stadt- und Kreisrat Ronald Reichenberg, der ein Bestreben bisher aber stets dementiert hat.

Ziemlich niedrig wäre die Quote bei Buchmachern wohl bei einer Wette darauf, dass Windsheimer und Ortsteilbürger ins Rathaus keinen Kandidaten gegen Kisch antreten lassen. "Es gibt Interessenten", sagt Vorsitzender Rainer Meier. Ob WiR einen Bürgermeisterkandidaten nominiert, sei aber noch nicht geklärt. Fraktionsvorsitzender Jürgen Heckel hatte in jüngerer Vergangenheit mehrfach angedeutet, dass es klappen könnte – er selbst gilt trotz seiner Niederlage bei der Stichwahl 2014 gegen Kisch als heißester Tipp. Meier bringt aber noch eine ganz eigene Idee ins Spiel: "Wenn sich mehrere Gruppierungen zusammentun, um einen Kandidaten aufzustellen, der gegen den amtierenden Bürgermeister antritt, kann ich mir das gut vorstellen." Gespräche in dieser Hinsicht habe es noch keine gegeben, betont er. Nicht vergessen hat auch er die Stichwahl 2014: Damals hatte die WiR "einen geeigneten Kandidaten": Heckel. "In der Stichwahl blieb ihm aber die Unterstützung der anderen Gruppierungen verwehrt." Er wünsche sich, dass sich das im Fall des Falles nicht wiederholt. Die eigene Stadtrats-Liste wieder mit 24 Personen zu besetzen, ist das große Ziel. Die Suche stehe aber am Anfang. "Konkret wird es erst im Sommer." Ein paar "Bereitschaftserklärungen" habe er bereits, etwa von den aktuellen Räten Jürgen Heckel, Gerhard Koslowski und Dr. Wolfgang Stadler. Da ein erneuter Einzug von Koslowski und Stadler aus Meiers Sicht die wohl letzte Legislaturperiode für sie bedeuten würde, wolle man versuchen, junge Leute dazu zu bewegen, sich aufstellen zu lassen.

Eine Ära zu Ende geht wohl bei der Liste Land. Die langjährigen Stadträte Wilhelm Dehner und Reinhold Krebelder haben immer wieder bekräftigt, dass für sie 2020 Schluss sein wird. Laut Vorsitzendem Erhard Wolf hat sich daran wohl nichts geändert. Doch auch hinter seinem Namen steht bislang ein Fragezeichen. "Ich weiß noch nicht, ob ich nochmal kandidiere", sagt Wolf. Klares Ziel der Liste Land sei es aber, eine 24er-Liste ins Rennen zu schicken. "Alles andere hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es nicht so sinnvoll ist." Die Suche nach Bewerbern laufe und soll demnächst intensiviert werden. Doch das allgemeine Problem gibt es auch auf den Ortsteilen: "Man fragt immer wieder alle möglichen Leute, aber es war in der Vergangenheit schon schwierig und ist jetzt nicht einfacher – gerade Junge für Lokalpolitik zu begeistern." Ausschließen kann Wolf aber, dass es einen Kandidaten der Liste Land für den Posten des Rathauschefs gibt.

Auf Landes- und Bundesebene derzeit auf einem Höhenflug, wollen die Grünen auch in den Stadtrat. "Es ist natürlich unser Wunsch, eine Stadtrats-Kandidaten-Liste für die Kommunalwahl aufzustellen", sagt Martin Bauer. Noch mangelt es aber an Bewerbern, Gespräche laufen. Auch der aus der Kurstadt stammende Kreisrat selbst hat noch nicht entschieden, ob er antritt. "Wir wollen nur Kandidaten auf der Liste, die wirkliche Ambitionen haben." Auch einer Listenzusammenlegung ist Bauer "nicht abgeneigt", dass Gespräche laufen, dementiert er nicht. Überhaupt kein Thema ist jedoch ein Bürgermeister-Kandidat

Ähnlich ist die Ausgangslage bei den Liberalen. "Bei uns ist wirklich alles noch offen", sagt René Fertinger, seit Juni 2018 Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Bad Windsheim-Uffenheim. Sicher sei bislang nur die klar formulierte Absicht: "Antreten wollen wir auf jeden Fall." Wie die von der FDP angestrebte Kandidatenliste aussehen könnte, sei in mehrfacher Hinsicht offen. Denkbar ist für Fertinger, erneut eine offene Liste FDP/Freie Bürger auf die Beine zu stellen. Man wolle mit der FDP zugeneigten Nichtmitgliedern sprechen, um alle Möglichkeiten zu sondieren. Ziel sei es, die Präsenz im Rat aufzustocken. Derzeit ist Uta Gampe die einige Repräsentantin. Ob sie erneut kandidiert, kann Fertinger noch nicht sagen. Sicher scheint derzeit bei der FDP nur eines zu sein: Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten wird sie aller Voraussicht nach nicht stellen.

