Wie die rote Katze auf das T-Shirt kommt

BAD WINDSHEIM - Ein schwarzes T-Shirt mit rotem Katzenaufdruck, Miniatur-Jedi-Ritter, ein hölzernes Brillenetui. Es war eine bunte Mischung individueller Besonderheiten, die am Samstag im Fab-Lab, im Obergeschoss des Jugendtreffs Schneiderscheune entstand. Mit der Einladung zum kreativen Weihnachtsbasteln wollte der Verein zur Förderung des Fab-Labs im Landkreis die Einrichtung und ihre Möglichkeiten bekannter machen.

Tüfteln, testen, ausprobieren, beim Weihnachtsbasteln des Fab-Labs können die Besucher ihrer Phantasie freien Lauf lassen. An der Stickmaschine vorne etwa entstehen unter Anleitung von Silke Berr (rechts) Anhänger. © Foto: Christine Berger



Die technische Ausstattung ist mit der CNC-Fräse und dem 3-D-Drucker, mit der Dreh- und der Stickmaschine sowie dem Stolz des Vereins, dem Lasercutter, weitestgehend komplett. Dankbar ist der Vorsitzende des Vereins Michael Capek für die Unterstützung des Fab-Labs durch finanzielle Fördermittel aus dem europäischen Leadertopf, der Antrag lief über die Lokale Aktionsgruppe Aischgrund. "Sonst wäre alles deutlich kleiner ausgefallen", sagte Capek, der damit den Lasercutter meint, der wie berichtet deutschlandweit zu den drei größten Geräten in einem Fab-Lab gehört. Zusätzliche Mittel kamen von Sponsoren.

Aufgrund des hohen Niveaus der Ausstattung hatte zunächst die Einweisung der ehrenamtlich Mitarbeitenden Priorität, legte Michael Capek dar. Diese erfolgte in Kooperation mit dem Fab-Lab in Fürth, künftig sollen nun mehr Workshops angeboten werden, das Weihnachtsbasteln war ein Anfang. Konkret ist beispielsweise ein Seminar zum gemeinsamen anfertigen einer sogenannten Wort-Uhr geplant. Mittels LED-Leuchten gibt diese in fünf-Minuten-Schritten die Uhrzeit in Worten an. Mit Programmieren habe er nicht viel am Hut, und doch sei der Bau relativ einfach gewesen, urteilte Joshua Kirsch, als er die wichtigsten Schritte bis zur fertigen Uhr aufzählte.

Er gehört zu den Mitgliedern der ersten Stunde, zwischenzeitlich ist er stellvertretender Vorsitzender des Vereins und leitet Interessierte an den Geräten an. Bislang war der Student eher mit der Komplettierung des Fab-Labs und dem Einkauf von Materialien beschäftigt, zu häufig kam er daher bislang nicht dazu, selbst zu tüfteln. Einfach ausprobieren hieß es derweil bei Hendrik Ebert, der durch einen Bekannten auf die Möglichkeiten des Fab-Labs aufmerksam wurde. Fürs erste soll es ein Handy-Ständer aus Holz sein, den er vom Modell am Rechner bis zum fertigen Stück aus dem Lasercutter selbst entwerfen will.

Open-Lab auch in den Ferien

Dieser hatte zunächst aber damit zu tun, ein weiteres Brillenetui aus einem Stück Holz zu schneiden. Dank der Schnitte wird das Holz beweglich, das Etui gehört zu den ausgestellten Mustermodellen des Fab-Labs. Diese sollen zeigen, dass Vieles, was im Obergeschoss der Schneiderscheune entsteht, "kein Super-Hexenwerk" ist, wie Michael Capek meinte. "Wenn man ein bisschen Zeit und Lust hat und sich ein wenig reinfuchst, ist es nicht schwer." Davon konnten sich auch Interessierte überzeugen, die das Open-Lab nutzten, das donnerstags ab 16 Uhr zum Forschen, Tüfteln und Entdecken einlädt, die nächsten Termine sind am 20. und 27. Dezember. Dabei werden lediglich Material- und Verbrauchskosten fällig, wie Capek erläuterte.

Aus dem gesamten Landkreis kamen bislang Besucher, die unter Anleitung die Geräte kennenlernten. Manchmal sind es Familien, manchmal Jugendliche, die sich fürs Tüfteln begeistern. Besonders häufig wurde auf den Lasercutter zurückgegriffen, der ebenso schnell wie präzise mit Holz, Acryl und anderen Materialien arbeitet. Denn so eindrucksvoll etwa auch der von Mitgliedern selbst gebaute 3-D-Drucker ist, bei ihm braucht es deutlich länger, bis etwa eine kleine Schnecke, ein fragiles Modell oder eine komplexe Miniatur in einem Felsen entstanden sind.

