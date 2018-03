Windsheim: Zentrum historischer Baustoffe geschaffen

Kooperation von Museum und Therme zahlt sich offenbar aus - vor 11 Stunden

BAD WINDSHEIM - Erste Früchte brachte die Kooperation von Freilandmuseum und "Franken-Therme" ein. Deren Geschäftsführer Hubert Seewald übergab Museumsleiter Dr. Herbert May 10.000 Euro für den Wiederaufbau des historisch bedeutsamen Badhauses aus Wendelstein.

Therme-Geschäftsführer Hubert Seewald überreichte Museumsleiter Dr. Herbert May (r.) den symbolischen Spendenscheck für das im Aufbau befindliche "Badhaus aus Wendelstein". Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch (l.) und Bezirkstagspräsident Richard Bartsch (2. v . r. ) würdigten die fruchtbare Kooperation. © Harald Munzinger



Therme-Geschäftsführer Hubert Seewald überreichte Museumsleiter Dr. Herbert May (r.) den symbolischen Spendenscheck für das im Aufbau befindliche "Badhaus aus Wendelstein". Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch (l.) und Bezirkstagspräsident Richard Bartsch (2. v . r. ) würdigten die fruchtbare Kooperation. Foto: Harald Munzinger



Dabei handelt es sich um den Erlös der Aktion "Baden für das Badhaus" der "Franken-Therme". Diese ließ an Museumsbesucher 90.000 Gutscheine ausgeben, bei deren Vorlage für zwei Eintrittskarten zum Kurzbesuch in der Therme nur der Preis von eineinhalb Karten bezahlt werden musste. Die andere Hälfte legte die Therme auf das Spendenkonto.

Die "tolle Aktion" habe eine "sehr erfreuliche Resonanz" bei den Gästen gehabt, stellte der Verwaltungsleiter des Freilandmuseums, Jürgen Müller, fest. In diesem Jahr werde man sie auf jeden Fall fortsetzen und sich sicher auch für 2019 etwas für die "Win-Win-Aktion" einfallen lassen, mit der gegenseitiges Interesse für die beiden Besuchermagnete Bad Windsheims geweckt werde. Die Übergabe des symbolischen Schecks fand mit großem Medieninteresse im Rahmen der traditionellen Informationsveranstaltung zum Saisonauftakt am Samstag, 10. März, statt.

Dabei freuten sich sowohl Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, wie auch Bad Windsheims Erster Bürgermeister Bernhard Kisch über das erfolgreiche Zusammenwirken von Museum und Therme sowie auch über den sichtbaren Fortschritt des "Badhauses aus Wendelstein". Die Aufbauarbeiten gingen planmäßig voran. Sobald es die Witterung zulasse, werde nach dem schon fertiggestellten Untergeschoss mit dem Bau des Obergeschosses begonnen, berichtete Bartsch.

Kalkofen originalgetrau gebaut

Das Badhaus ist die aktuell zweite große Baustelle im Freilandmuseum. Das wird am 29. April den originalgetreu aufgebauten "Kalkofen" im Rahmen des "Handwerker- und Techniktages" in Betrieb nehmen, verbunden mit einer umfangreichen Ausstellung des Bundesverbandes der Deutschen Kalkindustrie sowie Laborvorführungen und Experimenten zum Kalklöschen und zur weiteren Kalkverarbeitung. Der Kalkofen ergänzt nach den Ausführungen von Museumsleiter Dr. Herbert May in der technischen Baugruppe das "Zentrum der historischen Baustoffproduktion". In der haben Gips und Ziegel bereits Tradition.

Eine Attraktion wird eine kleine "Feldbahn", die schon in den 80er Jahren von einem Ansbacher Baubetrieben hatte erworben werden können und die 1941/42 in der nordwestlichen Ukraine im Kriegseinsatz gewesen war. Sie wird drei Lorewagen über eine 30 Meter lange Schienenstrecke vom Steinbruch zum großen Kran ziehen nach ihrer Restaurierung einen Lockschuppen erhalten.

Schatzkammer mit 1100 Ziegeln

Über die technisierte Landwirtschaft können sich die Museumsbesucher ebenfalls ab 29. April in einer von Markus Rodenberg mit interessanten Objekten in der "Mögeldorfer Scheune" gestalteten Ausstellung informieren, während die Schatzkammer "einer der großartigsten historischen Ziegelsammlungen" (Dr. May) nur interessierten Gruppen zu Studienzwecken zugänglich sein wird. Für die rund 1100 Ziegel – die ältesten stammen aus dem Spätmittelalter – wurde ein eigener Ausstellungsraum geschaffen.

Das Ausstellungsprogramm wird einen Schwerpunkt in Bildung und Schule haben. Vom Wandel der Schulhäuser und Schulmöbel kündigte Dr. May mit der Entwicklung der Schultüten eine sehr bunte Schau mit sehr vielen Exponaten an. Mit Saisonbeginn wird eine Sonderausstellung "Schule im Nationalsozialismus" eröffnet. Dr. Andrea Thurnwald lädt ab Mai im Museum "Kirche in Franken" zu einer Ausstellung über die Bestattungskultur ein.

Zuvor ist - ebenso wie in der Betzmannsdorfer Museumsscheune - noch die Ausstellung über die Pfarrhäuser zu sehen, die im letzten Jahr auf sehr großes Interesse gestoßen war. Unter ihrem Titel "Nicht Dorfhaus und nicht Villa" findet am Tag nach der Saisoneröffnung, also am Sonntag, 11. März, eine Kuratorenführung durch die Ausstellung statt. Einer der Saisonhöhepunkte wird das Doppeljubiläum 700 Jahre Hospitalstiftung und 600 Jahre Spitalkirche zum Heiligen Geist sein.

Abwechslungsreiches Museumsjahr

Für das Pressegespräch zum Saisonauftakt im "Ziegelei-Dachgeschoss" machte Ute Rauschenbach mit vielfältigem Projektmaterial deutlich, dass das Freilandmuseum mit einem breitgefächerten Programm für alle Interessensgruppen und mit vielen beliebten Aktionen für die spannende Zeitreise durch Frankens Historie bestens gerüstet ist. Präsident Bartsch kündigte mit Blick auf das vielgestaltige Veranstaltungsspektrum an: "Ein abwechslungsreiches Museumsjahr liegt vor uns." Er würdigte das damit verbundene Engagement aller Mitwirkenden auf der großen Freilichtbühne der Zeitgeschichte mit dem wichtigen Element der Museumspädagogik.

Die steht am "Tag der Generationen", einer neuen Veranstaltung am Sonntag, 5. August, im Mittelpunkt, zu dem bei freiem Eintritt und mit einem kostenlosen Busshuttle vom Bahnhof zum Museum und Kutschfahrten durch das Museumsgelände eingeladen wird. "Abgespeckt" wird der "Tag der Genüsse" vom Promi-Auflauf zur fachlichen Information.

Harald J. Munzinger