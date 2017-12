Windsheimer Demenz-Zentrum muss neue Hürden nehmen

Probleme mit Stiftungsetat - Landrat zu Gast bei nicht öffentlicher Sondersitzung - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Die Stadt muss die Finanzierung des geplanten Demenz-Zentrums der Hospitalstiftung wohl auf eine neue Basis stellen. Der Grund: Der Haushalt der Stiftung ist nicht genehmigungsfähig, so diese das 13,6-Millionen-Euro-Projekt über selbigen schultert. Das hat eine vom Landratsamt beauftragte Prüfung ergeben.

Noch klafft ein Loch zwischen Spitalwall und dem bestehenden Gebäude der Hospitalstiftung. Hier soll das Demenz-Zentrum entstehen. © Foto: Bastian Lauer



Noch klafft ein Loch zwischen Spitalwall und dem bestehenden Gebäude der Hospitalstiftung. Hier soll das Demenz-Zentrum entstehen. Foto: Foto: Bastian Lauer



Fest steht: Bei einer von Bürgermeister Kisch kurzfristig anberaumten nicht öffentlichen Sitzung wird Landrat Weiß am Samstag den Bad Windsheimer Stadtrat über den Stand der Dinge, sprich das Ergebnis der Prüfung, informieren. Sodann sollen alternative Wege zur Finanzierung aufgezeigt werden, etwa über den städtischen Haushalt. Bereits in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 14. Dezember, sollen laut Tagesordnung zahlreiche Aufträge zum Bau des Demenz-Zentrums mit einem Gesamtkostenvolumen von rund 6,7 Millionen Euro vergeben werden.

Das Landratsamt hatte offenbar eine Prüfung in Auftrag gegeben, deren Ergebnis besagt: Haushalt und Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung ist in der geplanten Form nicht genehmigungsfähig. Grund ist wohl unter anderem das Stiftungsrecht, welches bezüglich Verschuldung und Kreditaufnahme engere Grenzen steckt als etwa das kommunale Haushaltsrecht. Im Vermögens- und Finanzplan der Hospitalstiftung sind für den Neubau des Demenz-Zentrums und den dazu nötigen Umbau bestehender Substanz für heuer 2,4 Millionen Euro, für kommendes Jahr acht Millionen Euro und für 2019 1,6 Millionen Euro angesetzt.

Bei der Zusammenkunft geht es nun offenbar darum, das Projekt auf eine formal gesicherte Basis zu stellen, um zum Beispiel keine Fördergelder zu gefährden. Aber auch, um von den Banken Kredite zu bekommen. Eile ist geboten, damit das Projekt Demenz-Zentrum vorangetrieben werden kann. Und damit es nicht abermals teurer wird, nachdem die einst von Kisch gezogene Zwölf-Millionen-Euro-Linie durch die aktuellen Kostenberechnungen längst überschritten ist. "Wir müssen heuer vergeben, um die Angebote zu halten", hatte CSU-Fraktionsvorsitzender Georg Gerhäuser bei der November-Sitzung des Rates gemahnt.

Schweigen im Vorfeld

Landrat Helmut Weiß wollte auf Anfrage der WZ keine Stellung zu den Vorgängen nehmen. "Ich kann Ihnen im Vorfeld der nicht öffentlichen Sitzung nichts dazu sagen", ließ er über seinen Pressesprecher Rainer Kahler mitteilen. Man wolle "der Veranstaltung der Stadt nicht vorgreifen", denn schließlich habe deren Bürgermeister zu der Sitzung eingeladen. Bernhard Kisch bat ebenfalls um Verständnis, dass er sich im Vorfeld einer nicht öffentlichen Sitzung nicht zu Inhalten äußert. Der Rathauschef sagte nur, dass es nicht um die Höhe von Kosten gehe und er im Nachgang informieren wolle.

Planungen auf Eis gelegt

Die Sitzung wurde erst Mitte vergangener Woche anberaumt, nachdem das Landratsamt signalisiert hatte, den im Mai vom Stadtrat verabschiedeten Haushaltsplan der Hospitalstiftung, an die das Demenz-Zentrum angebaut werden soll, nicht genehmigen zu können. Dies bestätigt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung, die nach der Sitzung veröffentlicht wurde.

Matthias Oberth, SPD-Fraktionssprecher im Stadtrat, berichtete bei einer Veranstaltung seiner Partei am Samstagabend von der Sitzung. Das Landratsamt habe die Meinung eines Gutachters eingeholt. Dieser erachte es als nicht gesichert, dass die Hospitalstiftung die veranschlagten mehr als 13 Millionen Euro Investitionssumme wieder erwirtschaften könnte. Die Kreisverwaltung könne somit den Planungen keine Zustimmung erteilen.

Vom Tisch sei damit eine ganze Reihe von Tagesordnungspunkten der öffentlichen Stadtratssitzung am Donnerstag, 14. Dezember, sagte Oberth. Eigentlich sollten Bauaufträge mit einem Volumen von etwa sechs Millionen Euro vergeben werden. Stattdessen werde sich der Stadtrat zu gegebener Zeit abermals mit dem Haushalt der Hospitalstiftung beschäftigen müssen, heißt es in der Pressemitteilung. "Damit verbunden ist zunächst ein Ruhen der derzeit laufenden Planungen", heißt es dort weiter.

Günter und Stefan Blank