Windsheimer Freilandmuseum knackt die sechs Millionen

Gäste aus Heroldsbach avancierten zu historischen Rekord-Besuchern - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Ist es der Herr mit Kappe? Oder die Frau, die den Hund mit ins Kassenhaus bringt und kleinlaut fragt, ob man für den auch Eintritt zahlen müsse? Nein, nein. Erst kurz nach 14 Uhr kommt das kurze, aber bestimmte Zeichen: Diese Herrschaften sind es. Sechs Millionen Besucher.

Die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Christa Naaß beglückwünscht Hedwig Epkes und Robert Schmid, Museumsleiter Dr. Herbert May freut sich mit (von links). Foto: Foto: Bastian Lauer



Bis es soweit ist, tippelt Museumsleiter Dr. Herbert May leicht nervös auf und ab. Er sucht das Gespräch mit der stellvertretenden Bezirkstagspräsidentin Christa Naaß. Die neue Ausstellung über den Wolf – ja, die käme schon sehr gut an, bestätigt May. Mit dem Blumenstrauß gebe es kleine Probleme.

Er wolle schnell noch mal mit Verwaltungsleiter Jürgen Müller Rücksprache halten. Okay, klappt. "Ja, das war jetzt alles recht kurzfristig", gesteht May. "Aber gestern Nachmittag hat es noch mal richtig angezogen und dann waren wir uns sicher, dass es heute soweit sein würde."

Und dann kommen sie herein. "Sie brauchen heute keinen Eintritt zu bezahlen", sagt Naaß zum Beginn des kleinen Überfalls. Hedwig Epkes und Robert Schmid aus Heroldsbach bei Forchheim sind natürlich baff. Neidische Blicke von dem Pärchen, das direkt dahinter in der Schlange steht. Zum vierten Mal seien Epkes und Schmid schon im Freilandmuseum. "Heute haben wir frei, da haben wir uns gedacht, wir schauen uns das mal wieder an", erzählt Epkes im Gespräch mit May.

Sechs Millionen Besucher auf 36 Jahre verteilt, das bedeutet im Schnitt rund 167.000 pro Jahr, rechnet Naaß vor. Aber es habe sich entwickelt, denn mittlerweile seien es etwa 300.000 pro Saison, betont Naaß und überreicht der Dame einen Blumenstrauß.

"Der Umfang und die Art, wie es aufgebaut ist, das finde ich sehr schön", erzählt Robert Schmid über die Vorzüge des Museums aus seiner Sicht. Ziel sei diesmal unbedingt die Baugruppe Stadt mit Altem Bauhof und der Spitalkirche, erzählt seine Partnerin. Dort habe man es bei den ersten drei Besuchen nie hingeschafft.

Neben freiem Eintritt können die Gewinner sich noch etwas aus dem Museumsshop aussuchen. Ein vierter Besuch, der sich gelohnt hat.

Bastian Lauer