Windsheimer Jugendtreff: Junges Team arbeitet sich ein

Schneiderscheune will mit frischem Wind und Anker durchstarten - vor 3 Stunden

BAD WINDSHEIM - Mit einem zur Hälfte neuen Team startet der Jugend­treff Schneiderscheune nach den ers­ten 20 Jahren wieder einmal neu durch. Was das für Besucher bedeutet.

Das neue Team im Jugendtreff (von links): Katrin Schorr, Patrick Wiesinger, Till Engelhardt und Cristine Ursan. © Claudia Lehner



Das neue Team im Jugendtreff (von links): Katrin Schorr, Patrick Wiesinger, Till Engelhardt und Cristine Ursan. Foto: Claudia Lehner



"Es ist immer gut, wenn fri­scher Wind reinkommt", sagt Leiter Patrick Wiesinger über die beiden neu­en Mitarbeiter: Seine neue Stellvertre­terin Katrin Schorr als Nachfolgerin von Miriam Gabler sowie Till Engel­hardt, der seinen Bundesfreiwilligen­dienst leistet.

Seit Anfang Oktober hat Katrin Schorr ihren Arbeitsplatz im Jugend­treff. Die 28-Jährige kommt frisch von der Uni und aus der Ausbildung. Geboren wurde sie in einem sehr klei­nen Ortsteil von Gerhardshofen mit nur elf Einwohnern. In Neustadt hat sie das Gymnasium besucht und in Gunzenhausen ein Duales Studium be­gonnen: "Erziehung, Bildung und Gesundheit im Kindesalter." Dabei wird die stärker praktisch angelegte Ausbildung zur Erzieherin mit dem Studium an der Evangelischen Hoch­schule in Nürnberg kombiniert.

So hat die neue Mitarbeiterin der Schneiderscheune schon durch viele Praktika Erfahrung sammeln können. Sie hat in einem Kindergarten, aber auch in einem Heim für wohnungslose Mütter und ihre Kinder mitgearbeitet. Offene Jugendarbeit hat Schorr erlebt und die Altersgruppe, die vorwiegend die Schneiderscheune besucht, kennt sie von Präparanden-Veranstaltun­gen, die sie betreut hat. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Schulal­ter habe ihr bisher am besten gefallen.

Mehr Workshops im Fab-Lab

Das war mit ein Grund, sich für den Job in Bad Windsheim zu bewerben. Die Schneiderscheune kannte Schorr bisher nur von Konzerten, die sie dort besucht hat. Erst bei der Bewerbung hat sie erfahren, was alles sonst noch angeboten wird, und war beein­druckt. Was ihre Schwerpunkte sein werden, ist noch nicht klar. Zunächst soll sie alle Bereiche kennenlernen: offene Arbeit, Mädchen- und Jungs­gruppe, Fab-Lab, verschiedene Veran­staltungen. Danach werde die Arbeit aufgeteilt, sagt Wiesinger. Für Till Engelhardt gibt es schon eine Idee, wo er sich einbringen kann: Im Fab-Lab, dem Fabrikationslabor für jedermann, sollen wieder mehr Workshops angeboten werden.

Dank der Verstärkung durch den 19-jähri­gen Bad Windsheimer, der ab Mitte Oktober bis zum kommenden Sommer im Jugendtreff mithilft, könnte das möglich sein. Einen so jungen Mitar­beiter zu haben, findet der 31-jährige Wiesinger gut. Der sei viel näher dran an den Jugendlichen und könne neue Ideen einbringen. Kontinuität und Erfahrung weiß der Jugendtreffleiter aber auch zu schätzen. Gerade wenn bei Großveran­staltungen die Schneiderscheune "aus allen Nähten platzt", ist er heilfroh um die Gelassenheit der 40-jährigen Cristine Ursan als "Anker" in stürmi­scher See.

Eine erste Feuerprobe hat aber auch Katrin Schorr schon bestan­den: das Wochenende mit den Jubilä­umsfeiern. "Sie hat das gut gemacht", findet Wiesinger.