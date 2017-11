Windsheimer Pfarrer entdeckt verschollenes Barockgemälde

BAD WINDSHEIM - Paris, Madrid, Wien – und Bad Windsheim. Pfarrer Michael Wildenauer muss selber lächeln, wenn er die Kurstadt neben den großen Kulturmetropolen einreiht. Aber seit kurzem haben sie alle etwas gemeinsam: Werke des Barockmalers Luca Giordano.

Das Gemälde "Jesus fällt unter dem Kreuz" von Luca Giordano ist durch Zufall auf der Empore der katholischen Bonifatiuskirche in Bad Windsheim wieder entdeckt worden. © Jürgen Heckel



Hinter dickem Panzerglas und gut gegen Diebstahl gesichert ist die großformatige Keuzwegdarstellung, 2,05 mal 1,25 Meter, nun im hinteren Bereich der Kirche zu sehen. Die Geschichte, wie das Gemälde dorthin gekommen ist, klingt kurios und lässt einige Fragen offen.

Es begann so: Weil Elektroarbeiten anstanden, stieg Pfarrer Wildenauer im Sommer 2016 in die Abstellkammer auf der Empore. Dass hinter einem nicht mehr genutzten Himmel für Fronleichnam und alten Brettern ein großer Bilderrahmen stand, war ihm schon früher aufgefallen. Nun zog er diesen zum ersten Mal hervor und traute seinen Augen kaum. Das alte Gemälde wies deutliche Schäden auf, an einer Seite fanden sich gar Mörtelkleckse. Er erkannte dennoch sofort die künstlerische Qualität, auch wenn ihm der am Rahmen angebrachte Name Luca Giordano auf Anhieb nichts sagte.

Werke werden teuer gehandelt

Sogleich rief er in Bamberg bei der Erzdiözese an. Dort wurde man hellhörig. Immerhin handelt es sich bei Giordano (1634– 1705) um einen bedeutenden Künstler. Der Italiener war spanischer Hofmaler und bereits zu Lebzeiten hoch angesehen. Heute werden seine Werke teuer gehandelt. Wildenauer erzählt von einer Versteigerung bei Sotheby’s in London, wo ein deutlich kleineres Bild als das in Bad Windsheim für 60.000 Euro angeboten wurde.

Wie das Bild nach Franken kam, zeigt der Name auf der Rückseite: Heinrich Reuter. Von 1880 bis 1881 war er Seelsorger in Windsheim – zu einer Zeit, als die wenigen Katholiken dort noch nicht einmal eine Kirche hatten, sondern sich in einem einfachen Gebetsraum trafen. Danach ging Reuter als Professor nach Niederbayern. Offensichtlich hat er die kurze Zeit in Windsheim nicht vergessen. Er stiftete der Gemeinde nicht nur den Giordano, sondern noch etliche andere Kunstgegenstände. Das ist in den Bamberger Archiven aktenkundig und war auch in Windsheim bekannt. Nur das wohl einzig bedeutende Werk aus der Sammlung war vergessen.

Gemälde kann besichtigt werden

Viele Jahre muss es auf der Empore gelegen haben, vielleicht seit 1938, als die Kirche gebaut wurde. Wo es zuvor war oder wie Reuter in seinen Besitz kam, ist unbekannt. In all den Jahren hat das Bild gelitten: Die Farbe war an manchen Stellen rissig, es gab große helle Kleckse von Mörtel. In Würzburg wurde das Gemälde restauriert.

Über den Künstler ist einiges bekannt: 1692 folgte der Neapolitaner dem Ruf des spanischen Königs Karl II. an dessen Hof. Giordano war äußerst produktiv, malte schnell und in verschiedenen Stilen, Profanes und Religiöses. Als sehr kunstfertig, als "genialer Kopist" war er bekannt, ohne einen wirklich eigenen Stil zu entwickeln. Vermutet wird, dass er bis zu 5000 Ölgemälde geschaffen hat. Über das eine in Bad Windsheim weiß man nichts. "Es gibt keine Informationen über das Bild und wo es vorher war", sagt Wildenauer. Dass es sich dennoch um einen Giordano handelt, ist unstrittig. Der Pfarrer hat bereits Kontakt mit Hochschulen aufgenommen und kann sich gut vorstellen, dass Kunsthistoriker die Provenienz des Werkes untersuchen.

Das Diözesanmuseum hätte den Giordano gerne übernommen. Doch er bleibt in Bad Windsheim. Für Wildenauer hat das Bild nicht nur künstlerische, sondern auch religiöse Bedeutung. "Jesus fällt unter dem Kreuz" ist es betitelt. Er will es in Gottesdiensten und der Trauerbegleitung einsetzen. Zu den Öffnungszeiten der Kirche ist das Bild zu besichtigen, täglich von 9 bis 16 Uhr.

