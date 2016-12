Windsheimer Studenten müssen Kurbeitrag zahlen

Stadt schreibt 700 Zweitwohnungsinhaber an und erinnert an Kurbeitragspflicht - 18.11.2016 09:46 Uhr

BAD WINDSHEIM - Dass ein Wochenende im von Kindesbeinen an vertrauten elterlichen Zuhause für junge Leute einen gewissen Rehabili­tations- Charakter haben kann, liegt angesichts des stressigen Studenten­lebens von heute auf der Hand und wird wohl mitunter auch so empfun­den.

Wer seinen Zweitwohnsitz Bad Windsheim primär zu Kur- und Erholungszwecken aufsucht, muss streng genommen Kurbeitrag zahlen – auch wenn er nur im Kurpark spazieren geht und das erholsame Klima genießt. © Stefan Blank



Wer seinen Zweitwohnsitz Bad Windsheim primär zu Kur- und Erholungszwecken aufsucht, muss streng genommen Kurbeitrag zahlen – auch wenn er nur im Kurpark spazieren geht und das erholsame Klima genießt. Foto: Stefan Blank



Dass er für die Dauer seines Aufenthaltes im Kreise der Familie plötzlich Kurbeitrag an die Stadt ab­führen soll, wenn er hinreichend Zeit im Kurpark, in der Therme oder mit dem Genuss des Klimas verbringt, hat so manche Studiosus – und nicht nur solche – dann aber doch verstört.

Was das Ganze soll? Nun, in der im April dieses Jahres beschlossenen Kurbeitragssatzung steht Folgendes geschrieben: "Kurbeitragspflichtig ist jede Person und auch Zweitwohnungs­inhaber, die sich zu Kur- oder Erho­lungszwecken im Kurgebiet der Stadt Bad Windsheim aufhalten, ohne dort ihre Hauptwohnung zu haben, und de­nen die Möglichkeit zur Nutzung der Kureinrichtungen und Teilnahme an Veranstaltungen geboten wird."

Da auch und gerade Studenten häufig ihren Zweitwohnsitz aus Ver­bundenheit noch in Bad Windsheim haben, sollen nun auch sie zur Kasse gebeten werden und unter den ge­nannten Voraussetzungen pro Tag in der Heimat zwei Euro an Kurbeitrag abdrücken. Im Gegenzug erhalten sie die Bonuskarte, die ihnen zum Bei­spiel verbilligten Eintritt zu Einrich­tungen ermöglicht.

Erholsames Klima

Und, nicht zu ver­gessen: Zum Angebot des Kurortes gehören ja auch "das erholsame Kli­ma und das Veran­staltungsangebot". Die mit einem, dem Brief beige­fügten Meldevor­druck untermauer­te Aufforderung, sich bei "einem Aufenthalt zu Kur- und Erholungs­zwecken" bei der Kur-, Kongress- und Touristik-Gmb H (KKT) oder der Stadt Bad Windsheim zu melden, sorgte beim einen für ungläubiges Staunen, beim anderen für Kopf­schütteln, beim Dritten für leisen Zorn.

Und doch: "Manche haben jetzt sogar gezahlt", wie Bürgermeister Bernhard Kisch, zu der Thematik be­fragt, feststellte. Obgleich besagtes Schreiben von ihm unterzeichnet ist, ist Kisch selbst nicht über die Maßen glücklich über dessen Inhalt. "Ich hab’ ihn nicht ge­lesen, ich hab’ ihn nur unterschrie­ben", sagt er und räumt ein, dass der Brief nicht un­bedingt der verständlichste ist. "Das ist leider Beamtendeutsch", sagt er zu dem laut Kämmerei-Mitarbeiterin Melanie Greifenstein von Steueramt, Kämmerei und KKT gemeinsam aus­gearbeiteten Text.

Hintergründe der Aktion

Kisch erläuterte aber auch die Hintergründe der Aktion, von denen die Empfänger des Schreibens aus selbigem nichts erfuhren. Die Rechts­aufsicht am Landratsamt und der Kommunale Prüfungsverband woll­ten logischerweise wissen, wie denn die im April erlassene städtische Kurbeitragssatzung umgesetzt wer­de. Sie verlangten, dass die Betroffe­nen Zweitwohnsitzinhaber entspre­chend informiert würden. Dem habe man mit dem Rundbrief Genüge ge­tan, so Kisch. Eine Kurbeitragspau­schale oder eine wie auch immer ge­artete Zweitwohnungssteuer wolle man aber nicht haben.

Der Bürger­meister: "Wir appellieren an die Ehr­lichkeit der Bürger." Weil es letzten Endes jedem selbst überlassen bleibt, zu entscheiden, ob der Aufenthalt an seinem Zweitwohn­sitz hauptsächlich dem Zweck seiner Erholung unter Nutzung des kurstäd­tischen Angebots dient – und er folg­lich den Kurbeitrag zahlen muss –, bleibt die Aktion Rundbrief wohl in erster Linie eines: eine erfrischende, belustigende Heilbad-Luftnummer.

Der im städtischen Schreiben zu le­sende Hinweis, die Angeschriebenen mögen all dies doch zum Anlass neh­men, "für sich die Voraussetzungen zu prüfen, gegebenenfalls den Haupt­wohnsitz in Bad Windsheim zu neh­men", ist ein netter Versuch der Ver­waltung, Zweit- (wieder) zu Erst­wohnsitzlern zu machen, denn das könnte sich richtig auszahlen für die Stadt. Tatsächlich hat der an 700 Empfänger versandte Brief zu einer Bereinigung der Meldedaten geführt: Etlichen war ihr Zweitwohnsitz gar nicht mehr im Bewusstsein, nun löschten sie ihn.

GÜNTER BLANK