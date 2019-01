Windshemia lässt die Puppen tanzen

Bei der ersten Prunksitzung in der Kurstadt jagt ein Höhepunkt den anderen – Gilde Giemaul zu Gast

BAD WINDSHEIM - Die Akteure auf der Bühne gaben ihr Bestes und verdienten sich Höchstnoten, das Publikum ging begeistert mit, sparte nicht mit stehenden Ovationen und Zugabe-Rufen: Die erste, natürlich ausverkaufte, Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Windshemia in der laufenden Session hat das Motto "Anderen Menschen Freude geben" mehr als erfüllt.

Der Chor der Windshemia ließ heuer „König Bernhard den fünf vor Zwölften“ und seine Untertanen im Stil der Augsburger Puppenkiste auf einer Insel auftreten und sparte natürlich nicht mit Spitzen zur Stadtpolitik. © Foto: Gerhard Krämer



Die Frage nach einem Höhepunkt des fünfstündigen Programms lässt sich nur schwer beantworten. Die Sitzung begann mit einem Höhepunkt, dem Nachwuchs-Tanzpaar Lissy Schirmer (acht Jahre) und Carl

Gustedt (zehn), und endete mit einem, dem Männerballett der Windshemia, das in Aladins Welt entführte. Die Zeit dazwischen war gefüllt mit weiteren Höhepunkten – insbesondere der Chor der Windshemia brillierte.

Dass die Jugend bei der Windshemia hohen Stellenwert genießt, betonte nicht nur Sitzungspräsident Rudi Schmidt, der mit seiner Tochter Nicole durch das Programm führte, sondern war auch auf der Bühne sichtbar. Mit der Purzelgarde schwirrten putzige Fledermäuse über die nächtliche Bühne im vollbesetzten Kur- und Kongress-Center und mit der zwölfjährigen Stella Neumeyer gibt es auch in der Bütt vielversprechenden Nachwuchs. Sie widmete sich diesmal der gesunden Ernährung. Dass dies durchaus einmal angebracht war, belegte ihr Blick auf die "spannenden Ja-

cken" beim Elferrat. Als bekennende Vegetarierin besteht bei ihr das Sauerbratenessen nur aus Kloß und Soß. Das Fleisch könne sie bei ihm vorbeibringen, meinte Rudi Schmidt.

Bürgermeister Bernhard Kisch hatte zwar die Schlüssel des Rathauses an das Prinzenpaar Anja und Michael Oberndörfer abgegeben, das schützte ihn und den Stadtrat aber nicht vor spitzzüngig verfassten Beiträgen des Chores der Windshemia, deren Leiter, Texter und Arrangeure mit der Bad Windsheimer Puppenkiste ein sehens- und hörenswertes Stück mit vielen Marionetten auf die Bühne zauberten.

König "Bernhard der fünf vor Zwölfte" hatte viele Untertanen auf der glückseligen Insel um sich geschart, denen auch schwarzer Humor nicht fremd war: "Alles ist geschlossen, nur der Friedhof hat noch offen", sangen sie, wobei es gar nicht so einfach war, gleichzeitig zu singen und sich marionettenhaft zu bewegen. Bernhard freute sich über eine große Kiste, die der Postbote brachte, hatte er doch ein Paket voller neuer Ideen bestellt. Heraus sprang aber Jim Knopf als Guggemoos. Worüber sich Lukas der Lokomotivführer natürlich freute, will er doch jetzt den barrierefreien Bahnhof selbst verwirklichen.

Gespart wurde nicht mit karnevalistischen Seitenhieben auf die politische Ebene der Stadt. Zum Beispiel geht der Stadtrat, wenn er etwa klären will, in die Kläranlage. Was nicht geklärt werden kann, wird geschreddert. Und so stellte der Chor die Frage, ob das auch mit Amtsleitern

geschehe, wegen des starken Wechsels beim Führungspersonal. Deshalb rieten sie den Windsheimern, auf ihren Bürgermeister gut zu achten. Auch die Geheimnistuerei kam zur Sprache: "Unsere Bürger haben es schwer, Informationen gibt man nicht her."

Nach einem Lied für Stadtrat Ronald Reichenberg hatte der Chor Lösungsvorschläge für die künftige Entwicklung parat. Der Weinturm zum Beispiel solle mit Eichenbrettern ausgeschalt und mit Wein befüllt werden. Das wäre dann das größte Barrique-Fass Frankens. Wichtig ist eine saubere Stadt. So überreichten Chormitglieder dem Bürgermeister in Anspielung auf die Grüngutcontainer-Diskussion zwei Tüten Grüngut zur Entsorgung. Weiter ging es mit dem Griechen Isarkis, der in der Stadt bauen möchte, gemeint war Isarkies.

Onkel mit den braunen Flecken

Mit Kirchweihen, garniert mit passenden Witzen, beschäftigten sich zwei heimische Ehepaare beim Stammtisch. Christoph Maul aus Schillingsfürst trat als Hochzeitsgast auf und machte mit seinen Späßen auch vor Rudi und Nicole Schmidt nicht Halt. Als Gast auf vielen Hochzeiten weiß er zum Beispiel, dass die SPD die Braut ist, die keiner mehr will. Noch weniger mag man aber den alten Onkel mit den braunen Hosen mit braunen Flecken. Alte Gäste bei der Windshemia sind Peter Kuhn, der diesmal als Sicherheitsbeauftragter unterwegs war, und Frankens närrischste Putzfrau Ines Procter, die gewohnt selbstironisch von ihren Problemen berichtete. Als Gast war die Gilde Giemaul aus Würzburg-Heidingsfeld anwesend. Dabei waren nicht nur Giemaul Andi I. und Pagin Nadine I., Symbolfiguren der Hätzfelder Fasenacht, sondern auch das Männerballett, das nach Afrika entführte, und die trollige Schautanzgruppe mit dem Motto "Wir sind anders – was troll’s".

Das erste Mal dabei: Berhane-Berhane. Der Standup-Comedian hatte sofort viele Fans, die die geforderte Zugabe von ihm bekamen. Auf seine Frage, wo er her komme, hatte er ob seiner Hautfarbe Afrika und nicht den Zuruf "Schwarzwald" erwartet. Seit dem sechsten Lebensjahr ist der aus Äthiopien stammende Comedian in Deutschland, dessen Staatsangehörigkeit er hat. Auf seine Erlebnisse als "Ausländer" baut er einen Teil seines Programms auf. Aber auch auf viel Gestik. Die Zuschauer werden sich noch lange an Helene Fischers "Atemlos" in Gebärdensprache erinnern.

Großartig – wie immer – waren die Jugend-, Prinzen- und Juniorengarde, Tanzmariechen Lara de Candido, der Rudi Schmidt für den heutigen Montag viele Anrufe zum 18. Geburtstag wünschte, und natürlich die Schautanzgruppe. Als "Krieger des Lichts" drückten sie eindrucksvoll aus, dass Liebe und Frieden stärker sind als Hass und Krieg. "Ihr habt honoriert, was wir hier oben geboten haben", bedankte sich ein glücklicher Rudi Schmidt beim Finale gegen 0.30 Uhr beim Publikum. Dieses war vor allem damit beschäftigt, die Luftballons, die von der Decke schwebten, durch den Saal zu befördern.

GERHARD KRÄMER