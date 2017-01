Winterliches Vergnügen im Freilandmuseum

BAD WINDSHEIM - Strahlend blauer Himmel, klirrende Kälte, glitzernder Schnee: Schöner hätte die Saison des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim mit dem zweiten Winteröffnungstag nicht enden können.

Mit einem sonnigen Wintertag endete die Saison des Fränkischen Freilandmuseums. © Harald Munzinger



Aus dem gesamten nordbayerischen Raum kamen die rund 830 Besucher, unter denen die Kinder einen Riesenspaß am Rodeln hatten, wobei der hart gefrorene Boden auch bei nur dünner Schneedecke für flotte Schussfahrten vom Museumshügel sorgte. Ein winterliches Vergnügen ohne Lifte und Schneekanonen! Bei den Spaziergängen durch das weite, weiße Land den Schnee mal wieder unter den Sohlen knirschen zu hören, sowie die Scherenschnitte der Natur mit den langen Schatten sorgten für einen Dreikönigstag der nachwirken wird.

Vor allem auch dann, wenn man in der überfüllten Stube der Unterschlauersbacher Mühle einen (Steh-)Platz ergattern und der "Fränkischen Weihnacht" lauschen konnte, dargeboten von den "Bad Windsheimer Sängern und Spielleut" nach dem stimmungsvollen Lukas Evangelium. Die Mühlenküche bot Gelegenheit, sich bei Kaffee, Tee oder Glühwein aufzuwärmen und mit einer Gemüsesuppe für den weiteren Marsch durch eine winterliche Märchenlandschaft zu stärken und sich beim Blick in manche Stuben in die noch weitgehend von der Natur beherrschte und nicht volldigitalisierte Zeit zu versetzen.

Nun kehrt winterliche Ruhe im Freilandmuseum ein, in der allerdings hinter den Kulissen eifrig die neue Saison vorbereitet wird. Am 11. März wird sie beginnen und wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen bieten, die den Museumsbesuch immer wieder aufs Neue interessant machen.

In der letzten Saison besuchten rund 190.000 Gäste das lebende Freilandmuseum zu einer Zeitreise in die authentisch vermittelte Geschichte Frankens. In den nächsten Wochen wird es mit dem Wintertheater mystisch in den Museumsstuben.

hjm

