Winterwandeltheater 2018: NS-Stück im Freilandmuseum

Kriminalstück unter der Regie von Laubert ist ab dem 11. Januar zu sehen - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - In Etappen werden die Zuschauer beim Winterwandeltheater im Fränkischen Freilandmuseum von Spielort zu Spielort geführt. 2018 ist das Theaterstück "Nacht der Sieger" zu sehen. Es spielt im Winter 1939/40 und handelt von einem Kriminalfall.

"Nacht der Sieger" des Freilandtheaters: Die Ähnlichkeit ist verblüffend - da hat sich doch glatt ein Bärtchen in das Gesicht von Bettina Siebenzahl (Carmen Laub) verrirrt. © Elke Walter



"Nacht der Sieger" des Freilandtheaters: Die Ähnlichkeit ist verblüffend - da hat sich doch glatt ein Bärtchen in das Gesicht von Bettina Siebenzahl (Carmen Laub) verrirrt. Foto: Elke Walter



Das Stück "Nacht der Sieger" von Christian Laubert spielt im Winter 1939/40: Die Dorfgemeinschaft der Örtchens Schaffenrath ist nicht begeistert. Nachdem der letzte Jude dort in einem Teich ertrank, lässt ein Kriminalpolizist nicht locker. Anders als die Einwohner glaubt er nicht an einen Unfall. Und so bringt er sich in eine brenzlige Situation, denn die Schaffenrather verstehen keinen Spaß, wenn der Dorfsegen gefährdet ist.

Bilderstrecke zum Thema "Nacht der Sieger": NS-Krimi im Fränkischen Freilandmuseum Ein Jude stürzt im Winter 1939 in den Teich des Dörfchens Schaffenrath. Die Bewohner tun den Vorfall als Unglück ab. Doch ein Kriminaler lässt nicht locker. Und bringt sich damit in Gefahr. Das Freilandtheater führt das Kriminalstück ab 11. Januar in Bad Windsheim auf.



Im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim werden beim Winterwandeltheater 2018 die Zuschauer in verschiedene Gruppen eingeteilt. In Etappen werden sie zu den verschiedenen Spielstätten des Theaterstücks geführt.

Vom 11. Januar bis zum 17. Februar 2018 ist "Nacht der Sieger" in Bad Windsheim zu sehen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 27 Euro. Weitere Infos sind auf der Homepage des Freilandtheaters zu finden.

vek