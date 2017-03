Wohnungsbrand in Windsheim: Verdacht auf Brandstiftung

Nachdem eine Wohnung in Flammen stand, steht Besitzer unter Verdacht - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Am Montagmorgen ging bei der Windsheimer Polizei ein Alarm ein, dass ein Brand in der Gackenmühle ausgebrochen sei. Die Rettungskräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Nun beschäftigt sich ein die Kriminalpolizei mit der Ursache.

Um kurz vor 6 Uhr am Morgen wurde die Feuerwehr alarmiert, dass ein Haus in der Windsheimer Gackenmühle in Flammen steht. Die Rettungskräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und feststellen, dass sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Haus befand. Der Sachschaden des Feuers beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen durch die Beamten der Ansbacher Polizei steht nun der Inhaber der Wohnung unter Verdacht. Laut Polizeibericht scheint sich die Annahme verhärtet zu haben, dass das Feuer selbst gelegt worden sein könnte. Der Mann wurde festgenommen und wird morgen vor dem Ermittlungsrichter aussagen.

