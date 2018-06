Zählen, was zählt: Mitmach-Aktion für Naturfreunde startet

Erste bundes­weite Insektenzählung - Sonnige, trockene Tage empfohlen - 30.05.2018 14:14 Uhr

BAD WINDSHEIM - Unter dem Motto "Zählen, was zählt" starten Landesbund für Vogelschutz und Naturschutzbund Nabu das Projekt "Insektensommer" – die erste bundes­weite Insektenzählung in Deutsch­land. Eine Stunde Insekten beobach­ten und melden reicht. In zwei Zeiträu­me ist mitmachen möglich: 1. bis 10. Juni und vom 3. bis 12. August.

Am Freitag startet die Mitmach-Aktion "Zählen, was zählt", bei der Naturfreunde Insekten beobachten und zählen sollen. © dpa



"Wir wollen alle Naturfans im Frei­staat aufrufen, dem wachsenden Ver­stummen in der Insektenwelt nicht ta­tenlos zuzusehen. Jede und jeder kann mithelfen und das Summen, Brum­men und Krabbeln in seinem Heimat­ort und seiner Stadt dokumentieren. Wer Insekten und ihren Lebensraum kennenlernt, kann sie auch besser schützen", sagt LBV-Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer.

"Die politische Bot­schaft ist uns wichtig – aber es soll vor allem Spaß machen." In der Bundesrepublik gibt es rund 33.000 Insektenarten, die für die Na­tur eine große Bedeutung haben. "Kä­fer, Wildbienen, Schmetterlinge, Wan­zen und Ameisen sind für unsere Öko­systeme und uns Menschen unverzicht­bar", betont LBV-Artenschutzrefe­rent Dr. Andreas von Lindeiner. In den Projektzeiträumen sind Natur­freunde aufgerufen, sich am besten mithilfe einer Becherlupe auf Insek­tensuche zu begeben.

"An sonni­gen, trockenen Tag losziehen"

Beobachten und zählen kann man fast überall: im Gar­ten, auf dem Balkon, im Park, auf der Wiese, im Wald, an Feld, Teich, Bach oder Fluss. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang. Die Ergebnisse können im Internet unter www.lbv.de/insek­tensommer gemeldet werden. Jedes Insekt zählt – und wird ge­zählt.

Daneben wird je Zählzeitraum besondere Aufmerksamkeit auf acht in Deutschland besonders häufig vor­kommende Arten gerichtet. Im Juni sind das Steinhummel, Asiatischer Marienkäfer, Blutzikade, Hainschweb­fliege, Lederwanze, Gemeine Florflie­ge sowie die beiden Tagfalter Admiral und Tagpfauenauge. "Wer viele Insek­ten sehen will, sollte an einem sonni­gen, warmen, trockenen und windstil­len Tag losziehen", empfiehlt der Bio­loge. red

red