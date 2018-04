Zuckersüßer Ferkel-Nachwuchs im Freilandmuseum

Die Tiere sind erst wenige Tage alt und lockten an Ostern über 10.000 Besucher an - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Vier putzige pechschwarze, einer mit kleinem Brustring, einer mit etwas größerem und einer mit hellem Ring von Vorderbeinchen bis Hinterbeinchen: Sieben kleine Ferkel auf einen Streich hat die Schwäbisch-Hällische Sau Martha in der kleinen Verschnaufpause beim Rekord-Osterwochenende im Fränkischen Freilandmuseum zur Welt gebracht.

Bei Mutter Martha fühlen sich die Ferkel am wohlsten, nach dem Essen ist Herumlaufen oder unter der Wärmelampe schlafen angesagt. © Stefan Blank



Bei Mutter Martha fühlen sich die Ferkel am wohlsten, nach dem Essen ist Herumlaufen oder unter der Wärmelampe schlafen angesagt. Foto: Stefan Blank



An den Kleinen erfreuen konnten sich die 10.290 Besucher an den vier Tagen aber noch nicht. Am gestrigen Dienstag bekamen erstmals Gäste die Ferkel zu Gesicht. "Die Aufregung wäre für sie an Ostern noch zu groß geworden", erklärt Daniel Riedel vom Museumsdienst.

10 Uhr am Karsamstag kam das erste kleine Ferkelchen, erinnert sich Daniel Riedel. "Martha war absolut brav." Da die Sau das erste Mal ferkelte, "wussten wir nicht, wie sie sich verhält, deswegen war immer ein Mitarbeiter dabei", sagt Riedel. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Museumsverantwortlichen um Leiter Dr. Herbert May bereits über einen sehr gut besuchten Karfreitag freuen dürfen. 3862 Gäste aus nah und fern strömten auf das 45 Hektar große Gelände im Süden der Kurstadt.

"Besuchermäßig ein Knaller"

Nach einem traditionell schwächeren Ostersamstag mit 659 Besuchern ging es am Sonntag (2308) und Montag (3460) grandios weiter. Der Museumsleiter meinte zufrieden: "Das war besuchermäßig ein richtiger Knaller." Mit 10.290 Besuchern verzeichnete das Museum am ersten wichtigen Wochenende der Saison über 3000 Gäste mehr als zu den Feiertagen 2017 – das beste Ostern in 35 Jahren. Besonders der witterungsmäßig sehr wechselhafte Sonntag "hat uns echt überrascht", sagt May, dem beim Gang durchs Museum am Ostermontag die "gute Stimmung auf dem Gelände" besonders auffiel. Er hofft nun, dass der Trend zur nächsten "richtig großen Sause" am 29. April, dem Handwerker- und Techniktag, anhält.

Zum Dahinschmelzen: Wenn sie nicht gerade am Muttertier hängen, tollen die Ferkel auf dem Gelände des Freilandmuseums herum. © Stefan Blank



Zum Dahinschmelzen: Wenn sie nicht gerade am Muttertier hängen, tollen die Ferkel auf dem Gelände des Freilandmuseums herum. Foto: Stefan Blank



Bis dahin könnte auch am Seubersdorfer Hof noch mehr tierischer Trubel herrschen. Gleich neben den Milch an der rund 180 Kilogramm schweren Martha saugenden Ferkelchen leben schon jetzt die im vergangenen Jahr geborenen Wollschweine und fünf kleine Zicklein, die vor wenigen Wochen das Licht der Welt erblickten. Die Mutter ist eine Bunte Deutsche Edelziege, wie Daniel Riedel erklärt, der Bock eine Pfauenziege. "Und auf ein Kleines warten wir noch." Im Verhalten sind sich alle Kleinen aber ähnlich. Wie Daniel Riedel berichtet, beschränken sich die sieben kleinen Schwäbisch-Hällischen Schweinchen auf "Laufen, Fressen, Schlafen."

Bastian Lauer und Stefan Blank