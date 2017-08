Zukunft der Grüncontainer in Bad Windsheim ungewiss

BAD WINDSHEIM - Selbst Kinder wissen, dass tote Tiere, alte Stühle und Kaffeemaschinen nicht in einen Grüngut-Container gehören – sollte man meinen. Trotzdem findet sich in und auch neben den Behältern in der Oberntiefer Straße immer wieder Müll, der dort nicht hingehört. Andreas Hirt vom Entsorgungsdienst Tremel erkennt seit einer Säuberungsaktion im Juni keine Besserung.

Der Verursacher dieses Haufens hat nicht nur schlecht gezielt, er wählte zudem noch die falsche Entsorgungsstelle. © Foto: Nico Christgau



Stadtrat Jürgen Heckel appelliert an Stadt und Landratsamt zur besseren Zusammenarbeit und Peter Kreß sowie Marcus Wehr vom Abfallwirtschaftsamt hoffen auf die Vernunft und Disziplin der Bürger. Ansonsten könnten die Mulden dort bald Geschichte sein.

Zwei Mal pro Woche, Montag und Freitag, werden die Container geleert. "Heute ist ein eher harmloser Tag", erklärt Hirt, der seit eineinviertel Jahren beim Entsorgungsdienst arbeitet. Sein Blick schweift über das Chaos in und neben den Behältern. Er wirkt ratlos, scheint nicht verstehen zu können, weshalb die Leute ihren Müll nicht ordentlich trennen wollen. Neben Batterien, Fahrrädern, Bauschutt, toten Hasen, Hühnern und Katzen werde auch der alltäglich anfallende Hausmüll eingeworfen. "Es wird immer schlimmer", bewertet Hirt die aktuelle Entwicklung. Die Firma Tremel holt Grüngut im ganzen Landkreis ab, der Standort Bad Windsheim ist laut Hirt der schlimmste von allen. "Man müsste die Container abziehen", lautet das Resümee von Hirt.

Auf den Tag genau vor zwei Monaten startete der Verein WiR eine Säuberungsaktion. "Wir haben das gerne gemacht", erklärt Stadtrat Jürgen Heckel. Allerdings sei er davon ausgegangen, dass daraufhin "die Stadt im Zusammenwirken mit dem Landratsamt Maßnahmen ergreife". Es sei aber nichts passiert, moniert Heckel. Landrat Helmut Weiß sprach dem Verein nach der Aktion schriftlich Dank und Anerkennung aus. Er versicherte, "dass der beauftragte Unternehmer sowie die Abfallwirtschaft versuchen, den Standplatz den Vorgaben entsprechend zu betreiben". Doch neun Wochen später ist alles wieder wie vorher: Berge von Unrat im Kompost.

Weitere Säuberung vorstellbar

Jürgen Heckel kann sich eine weitere vorstellen, damals seien drei Anhänger voll in den Wertstoffhof gebracht worden. Heckel betont immer wieder, dass es seiner Meinung nach Aufgabe der Stadt sei, "intensiv Kontakt aufzunehmen" und "durch Gespräche mit dem Landratsamt" Lösungen zu finden, die längerfristig und "nachhaltig für die Bürgerschaft" sind. Doch welche?

Peter Kreß, Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft im Landratsamt, hat zwar nicht den Eindruck, dass die Situation schlimmer geworden ist, "die Art der Benutzung macht aber schon Sorgen". Kreß weist auf die Abfallwirtschaftssatzung hin, laut welcher nur Müllmengen bis zu einem Kubikmeter in den Mulden im Stadtgebiet, unter anderem in der Oberntiefer Straße abgeladen werden dürfen.

Größere Mengen – bis fünf Kubikmeter – müssen am Kompostplatz, der nächstgelegene ist in Illesheim, abgegeben werden. Kreß setzt aber ebenso auf "die Eigendisziplin der Bürger". Sein Kollege Markus Wehr, Ansprechpartner für Problemmüll, bittet die Leute, "Kompostplätze anzufahren, sobald sie mit Anhänger" unterwegs sind. Ebenso bei vollen Containern. Ansonsten sind sich die beiden einig: Falls sich in Zukunft nichts ändere, stelle sich die Frage, ob der Standort weiter betrieben werden kann.

