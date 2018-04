Zum letzten Mal? Sammelspaß in der Franken-Therme

Die Bällchen sollen die Wärme über den Winter im See halten - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Wohl zum letzten Mal findet das Bällchenfischen am Dienstag, 17. April, in der Franken-Therme statt. Rund 160.000 blaue und grüne Plastikkugeln werden dabei von konkurrierenden Teams aus dem Salzsee gesammelt. Vierermannschaften können noch Anmeldungen abgegeben.

Mehrere Teams kämpfen jedes Jahr um die Bällchen. Wer die meisten Plastikkugeln aus dem Salzsee fischt, gewinnt. © Archiv-Foto: Hans-Bernd Glanz



Bisher hat Kathrin Bergmann, die in der Franken-Therme für Marketing zuständig ist, sechs Anmeldungen vorliegen. Acht bis zehn Teams können teilnehmen, ohne dass es im Wasser zu eng wird. Zum neunten Mal findet der Sammelspaß, den Geschäftsführer Hubert Seewald eingeführt hat, heuer statt.

Seewald geht Ende April in den Ruhestand, das Bällchenfischen wird heuer wohl auch zum letzten Mal stattfinden. Denn im kommenden Frühjahr ist am Salzsee Baustelle. Wie berichtet soll im September 2018 die Erweiterung der Franken-Therme beginnen. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Bällchen im See nicht mehr benötigt. Ihre Funktion ist es nämlich, die Wärme, so gut es geht, im Salzsee zu halten, damit dieser im Winter nicht zu sehr auskühlt.

Bei der Erweiterung wird auch der Salzsee vergrößert und bekommt einen zweiten Wasserkreislauf, sodass künftig im Winter nur der Innenbereich des Sees beheizt werden muss. Wer helfen möchte, den See aus seinem Winterkleid zu befreien, kann sich bei der Franken-Therme unter der Telefonnummer 09841/403 00 mit seinem Viererteam anmelden.

Die Mannschaft, die die meisten Bällchen fischt, darf einen Monat lang in der Therme baden gehen, ohne Eintritt zu zahlen. Aber auch die anderen Teams gehen nicht leer aus. Zu schlagen gilt es zudem die Feuerwehr Ermetzhofen, die mit 247,3 Kilogramm gefischter Bällchen den Rekord hält. Beginn des Sammelspaßes ist um 19 Uhr.

