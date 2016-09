Zum Stern: Zahlreiche Schaulustige bei Richtfest

Gasthaus soll nach Brand im kommenden März wieder öffnen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Fast genau ein Jahr nach der Katastrophe konnte am Dienstag ein Meilenstein beim Wiederaufbau gefeiert werden: Richt­fest am Fachwerkhaus in der Bad Windsheimer Seegasse, in dem früher die Pizzeria Zum Stern untergebracht war – und bald auch wieder eröffnen soll.

Zum Richtfest waren weit über 100 große und kleine Schaulustige in der See­gasse versammelt und wollten dabei sein, wie der Stern so langsam wieder Formen annimmt. Foto: Bastian Lauer



Am 5. September 2015 war ein verheerender Brand in dem Gebäude aus dem 16. Jahrhundert ausgebrochen. Verletzt wurde damals nie­mand, doch der Schaden war groß. Das alte Haus musste fast vollständig abgebrochen werden und wird derzeit neu errichtet. Die Freude über den Fortschritt der Bauarbeiten war Bauherr Willi Döbler am Dienstag im Gesicht abzulesen.

Nach dem Richtspruch der Zimmerleute und dem Bon­bon- Regen für die Kinder ließen sich Handwerker, Archi­tekten und der Bauherr - natürlich - eine Pizza schme­cken. Wie sehr die Bevölkerung diese ganze Geschichte bewegt hat, zeigte sich am Dienstag auch. Zum Richtfest waren weit über 100 große und kleine Schaulustige in der See­gasse versammelt und wollten dabei sein, wie der Stern so langsam wieder Formen annimmt. Bis Anfang März 2017, soll das Gasthaus wieder öffnen können.

bl