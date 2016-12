Zwei Promille, kein Führerschein: Festnahme in Bad Windsheim

33-Jähriger wurde zudem bereits per Haftbefehl gesucht - 05.11.2016 10:46 Uhr

BAD WINDSHEIM - Das volle Programm erlaubte sich ein 33-Jähriger am Samstagmorgen in Bad Windsheim. Der Mann war mit zwei Promille und ohne Führerschein und Fahrzeugzulassung unterwegs - zudem wurde er bereits per Haftbefehl gesucht.

In den Morgenstunden wurde ein Autofahrer von der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Illesheimer Straße aufgehalten. Dabei erlebten die Beamten eine derbe Überraschung.

Der 33-Jährige saß mit zwei Promille Alkohol im Blut am Steuer und hatte weder einen Führerschein noch eine Fahrzeugzulassung. Während der Aufnahme der Personalien stellte sich zudem heraus, dass der Mann bereits wegen eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der 33-Jährige wurde deshalb in ein Gefängnis gebracht. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

