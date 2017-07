Zwei "Schulen der Erinnerung" in Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - Als zwei der ersten dürfen sich Schule im Aischgrund und die Mittelschule Bad Windsheim "Schule der Erinnerung" nennen. Die Auszeichnung erhalten die Einrichtungen von einer Erinnerungsstätte - für ein ganz besonderes Projekt.

Freude über ein gelungenes Schulprojekt (von links): Norman Krauß (Vorsitzender des Fördervereins der Erinnerungsstätte), Barbara Lorenz, Norbert Müller, Thilo Pohle und Andrea Knäulein (Dokumentarfilmgruppe). © Claudia Lehner



Damit würdigen die Verantwortlichen der Erinnerungsstätte "Die Männer von Brettheim" und der Dokumentarfilmgruppe um Thilo Pohle das besondere Kooperationsprojekt, in dem sich die Schulen seit zehn Jahren engagiert mit dem Nationalsozialismus beschäftigen.

Genau genommen sind sie nicht die Ersten, irgendwie aber doch. Im Gedanken an die Bad Windsheimer Kooperation sei der Preis geschaffen worden, erzählte Pohle im Gespräch mit der Windsheimer Zeitung. Als erstes hat ihn dann aber doch ein Münchner Gymnasium erhalten, da die Zeit bis zum Abschluss drängte. Demnächst wird noch eine Schule in Erlangen ausgezeichnet.

Hohe Anteilnahme am Schicksal der Menschen

Pohle ließ keinen Zweifel daran, wie hoch er das Engagement der beiden hiesigen Schulen einschätzt. Ob die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus gelinge, hänge ganz entscheidend davon ab, wie sehr sich Schulleitung und Kollegium damit identifizierten. Das sieht er als gelungen an. Die Urkunde, die den Schulleitern – Barbara Lorenz von der Schule im Aischgrund und Norbert Müller von der Mittelschule – überreicht wurde, attestiert "eine außergewöhnliche Atmosphäre" des historischen Interesses und der Anteilnahme am Schicksal der Menschen.

In Brettheim in Baden-Württemberg, 16 Kilometer von Rothenburg entfernt, waren zum Kriegsende 1945 drei angesehene Männer aus dem Ort von der SS hingerichtet worden, weil sie verhindern wollten, dass ihr Dorf in einem sinnlosen Kampf gegen die US-amerikanischen Truppen zerstört wird. Die Dokumentarfilmgruppe der Realschule hat sich seit 1982 mit dem Vorfall beschäftigt, Gespräche mit Zeitzeugen geführt und so historische Dokumente entstehen lassen, die weltweit gezeigt wurden. Außerdem existiert seit 1992 eine Erinnerungsstätte.

Projektstart vor zehn Jahren

Im Schuljahr 2007/2008 hatten die hiesigen Schulen ihr Projekt gestartet. Seitdem beschäftigen sich jährlich 90 bis 100 Schüler der achten und neunten Klassen drei Unterrichtswochen lang mit Brettheim, mit den Filmen dazu und besuchen die Gedenkstätte. Eine solche Kooperation sei einzigartig in Bayern, sagte Pohle.

Lorenz würdigte das Engagement der Lehrer Christine Biermann, Heidrun Schneider und Alexander Knäulein, die damals das Projekt initiiert hatten, und das außergewöhnliche Museum, das die Ereignisse so gut begreifbar mache. Sie dankte für die Unterstützung durch Stadt, Landkreis und Regierung. Landrat Helmut Weiß betonte, wie wichtig die Beschäftigung mit diesem "sehr dunklen Kapitel" sei, um dadurch sensibilisiert mit Neuem und Fremdem umgehen zu können. Roland Kastenhuber von der Regierung von Mittelfranken stellte das Projekt als wichtig und nachhaltig heraus. Für die feierliche Stimmung sorgten mit Gesang Eva Bauereiß und Emilia Kapfer aus der Bandklasse der Mittelschule, begleitet von Thomas Schubert am Klavier, sowie eine Lehrer-Kombo.

