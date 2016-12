Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Dietersheimer Ortsteil Altheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer leicht verletzt worden. Die beiden Männer versuchten, den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. © NEWS5 / Schmelzer