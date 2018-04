Baden, Grillen, Chillen: Kaiserwetter sorgt für Super-Sonntag

Wochenendausklang mit bis zu 28 Grad und jeder Menge Sonne - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Sonne hat in den vergangenen Tagen der Region ganz schön eingeheizt. Mit bis zu 28 Grad sind das beste Voraussetzungen für den Start in die Badesaison. Aber Obacht: Am Montag drohen schon Gewitter.

Am Sonntag können die Franken bei bestem Sommerwetter nochmal den Grill anheizen. Erst am Montag drohen Gewitter. © Roland Weihrauch/dpa



Am Sonntag können die Franken bei bestem Sommerwetter nochmal den Grill anheizen. Erst am Montag drohen Gewitter. Foto: Roland Weihrauch/dpa



Der Sonntag knüpft an das sonnige und warme Wetter der vergangenen Tage an: Die Franken können das Kaiserwetter auf jeden Fall im Freien oder auf dem Balkon genießen, denn die Temperaturen klettern einmal mehr auf bis zu 28 Grad. Tagsüber sollen laut Wetterochs einzelne Windböen für ein laues Lüftchen sorgen.

Ihr wisst noch nicht, wohin zum Planschen? Dann seht doch einmal hier nach:

In der Nacht zum Montag wird es dann jedoch ungemütlicher. Von Westen her überquert uns eine Kaltfront, die für Wolken und einzelne Schauer und Gewitter sorgt. Außerdem soll es windig werden: Das deutsche ICON Wettermodell erwartet stürmische Böen in Beaufort 8. Die kurze Hose kann also einen Ruhetag im Schrank einlegen. Maximal werden am Montag "nur" 18 bis 22 Grad erreicht.

Am Dienstag wird die Wolkendecke dann noch dichter, aber immerhin soll nur selten Regen fallen. Bei 21 Grad bleibt es weiterhin frühlingshaft - der verfrühte Hochsommer macht aber erst einmal Pause.