Badetag endet tragisch: Siebenjähriger ertrinkt

Der Junge verstarb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort - vor 1 Stunde

MARKTREDWITZ - Am Dienstag ereignete sich ein schrecklicher Unglücksfall in einem Naturfreibad in Marktredwitz: Badegäste entdeckten auf dem Grund eines Beckens den leblosen Körper eines siebenjährigen Jungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich das Kind mit vier Geschwistern im Freibad, um, genauso wie eine Vielzahl anderer Gäste, einen unbeschwerten Nachmittag zu verbringen. Aus bislang ungeklärten Umständen gelangte der Junge in ein rund zwei Meter tiefes Nichtschwimmerbecken, in dem sich viele Personen aufhielten.

Gegen 17.35 Uhr entdeckten Badegäste den auf den Grund gesunkenen, leblosen Körper und verständigten die am Becken anwesende Badeaufsicht, die das Kind umgehend barg und sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begann. Ein Arzt, der sich zufällig im Schwimmbad aufhielt, führte die Reanimation bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fort. Trotz aller Bemühungen verstarb der Siebenjährige noch am Unglücksort. Ein Imam und weitere Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen und betreuten auch die Einsatz- und Rettungskräfte.

Verständigte Beamte der Polizei Marktredwitz sperrten den Bereich weiträumig ab. Nach Absprache mit den Verantwortlichen der Stadt Marktredwitz stellte das Schwimmbad den Badebetrieb für einige Stunden komplett ein.

Ein Staatsanwalt aus Hof war vor Ort, um sich einen Überblick über das Geschehene zu verschaffen. Wie es zu dem schrecklichen Unglück kommen konnte, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei Hof.

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo um Hinweise, die zur Rekonstruktion des Unglücks beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.

