Bahn testet in Niederbayern autonomen Shuttlebus

Automatisierter Kleinbus trifft auf digitale Schiene - Mehr Tests in Ballungsräumen - vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Das Wettrennen um den ersten Einsatz eines autonomen Fahrzeugs im öffentlichen Nahverkehr hat die Deutsche Bahn bereits gewonnen. Doch der fahrerlose Kleinbus in Bad Birnbach ist nur ein Teil einer Zukunftsstrategie, mit der das Staatsunternehmen von der Digitalisierung profitieren will.

Seit Oktober 2017 betreibt die Deutsche Bahn in Bad Birnbach die erste von einem Roboterbus im Regelbetrieb bediente Strecke Deutschlands. Zwar ist die Linie mit 700 Metern kurz und das Tempo des Fahrzeugs mit 15 Kilometern pro Stunde noch überschaubar, doch das wird sich in Zukunft ändern. © Tobias Hase/dpa



Pauline ist pünktlich und Michael Barillère-Scholz erleichtert. Er muss den nächsten ICE nach München kriegen und zum Frankfurter Hauptbahnhof wird es auf den vollen Straßen der Mainmetropole etwas dauern. Also geht er mit schnellen Schritten von seinen Büroräumen unweit der alten Oper zum vereinbarten Treffpunkt, wo der weiße Van mit dem hübschen Namenszug wartet. Fahrer Nils öffnet Paulines Tür, kurz darauf fährt er los. Nach dem Ziel muss er nicht fragen. Ebenso wie Barillère-Scholz nach der Buchung der Fahrt in Echtzeit mitverfolgen konnte, wann das Auto vor der Tür steht und wer es lenkt, bekam der Fahrer über eine App mitgeteilt, wie viele Passagiere mit welchem Ziel wo zusteigen werden.

Was auf den ersten Blick banal wirkt, könnte schon bald Teile des öffentlichen Verkehrs sowohl in Städten als auch auf dem Land revolutionieren. Denn es geht hier nicht um irgendeinen Taxi-Dienst. Betrieben werden "Pauline" und ihre "Brüder und Schwestern" im Fuhrpark von Ioki. Das Kürzel steht für "Input Output Künstliche Intelligenz", wohinter sich wiederum ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG verbirgt.

Verzicht auf eigenen Pkw?

Der 42-jährige Barillère-Scholz und seine aktuell rund 45 Mitarbeiter, aus denen wohl bald 80 werden, arbeiten seit über drei Jahren unter anderem an der Frage, wie sich individuelle Transportbedürfnisse künftig besser mit dem öffentlichen Nahverkehr verknüpfen lassen, damit die Belastungen der Städte durch die menschliche Mobilität insgesamt sinken. "Sukzessive werden die Menschen in der Zukunft auf den eigenen Pkw verzichten", ist sich Barillère-Scholz sicher. Auch wenn die Zahl der neu zugelassenen Autos immer noch steigt, allein 2017 waren es wieder 3,7 Millionen.

Aber je voller die Straßen werden, je mühsamer die Parkplatzsuche, desto größer wird die Attraktivität einer vom Besitz des Fahrzeugs befreiten Mobilität, sagt Barillère-Scholz. Schon jetzt verbringt der Autofahrer pro Jahr durchschnittlich 118 Stunden mit der Jagd nach einem Stellplatz und steht in Städten wie München 51 Stunden lang im Stau.

Statt morgens für den Weg zur Arbeit den Zündschlüssel zu zücken, werden in Zukunft immer mehr Menschen zum Smartphone greifen und sich ein Shuttle-Fahrzeug rufen, so Barillère-Scholz. Das holt sie ab und bringt sie zum Beispiel zur nächsten Bahn-Haltestelle. Aber nicht auf direktem Weg. Von einem Algorithmus gesteuert, werden unterwegs andere Fahrgäste aufgesammelt und wieder abgesetzt, so dass am Ende jeder so schnell wie möglich an sein Ziel kommt. Eben das funktioniert bereits mit der Ioki-App und dem Fahrzeugpool in Frankfurt.

Eine Großstadt als Testfeld

Die DB hat in der Stadt 36 Standorte mit 15.000 Mitarbeitern. 2000 von ihnen haben sich für den kostenlosen Testbetrieb des Abruf-Shuttle-Service angemeldet, die Zahl der geteilten Fahrten liegt laut Barillère-Scholz mittlerweile bei 45 Prozent. Welches Fahrzeug auf welcher Route eingesetzt wird und auf welchen Wegen es fährt, entscheidet allein der Computer. Der Fahrer folgt ausschließlich den entsprechenden Angaben auf dem Navigationsgerät.

Bis ein Rechner das Auto autonom steuert und die Kosten für den Service individuell verrechnet und abgebucht werden, wird es zwar noch ein wenig dauern. Aber mit Science-Fiction hat auch das schon längst nichts mehr zu tun, was sich auch daran zeigt, dass die Bahn mit Ioki nicht alleine in Frankfurt aktiv ist. Abruf-Fahrzeuge werden auch in Wittlich in Rheinland-Pfalz und bald auch in Hamburg ins Rennen geschickt. Und in der Hansestadt ist die DB auch nicht alleine mit dem sogenannten Ridesharing.

Volkswagen mischt mit

Auch der VW-Konzern will hier noch in diesem Jahr mit dem Tochterunternehmen Moia kommerzielle Shuttle-Fahrzeuge ins Rennen schicken. Daran arbeitet auch der Daimler-Ableger Moovel. Barillère-Scholz sagt, er freue sich über die "Marktbegleiter" der DB. Das klingt zwar sehr freundlich. Fest steht aber, dass auf dem Gebiet der Mobilitätsdienstleistungen Bahn, Autoproduzenten und vielleicht bald noch ganz andere Unternehmen zu erbitterten Konkurrenten um die Gunst der Kunden und damit auch deren Daten werden.

Auto, bitte kommen: In Frankfurt und bald in Hamburg testet die DB-Tochter Ioki einen Shuttle-Service, der computergesteuert mehrere Fahrgäste aufnimmt und auf schnellstem Weg zu unterschiedlichen Zielen bringt. © Deutsche Bahn



Am Ende wird derjenige die Nase vorne haben, der das bessere Konzept hat, ist sich Barillère-Scholz sicher und hebt die Vorteile eines Systems hervor, dass nicht als Konkurrenz zum ÖPNV, sondern als Ergänzung verstanden wird. "Da, wo es ohnehin schon alle paar hundert Meter eine Haltestelle gibt, wäre das Konzept nicht nachhaltig und würde keinen Sinn ergeben."

Wie das aussehen kann, hat sich in New York gezeigt: Der Fahrdienst Uber hat hier in den letzten drei Jahren dafür gesorgt, das Kunden von der U-Bahn, von Bussen und sogar Fahrrädern auf den privaten und günstigen Ruftaxi-Dienst umgestiegen sind. Dadurch kamen 600 Millionen Personenkilometer mehr auf die ohnehin verstopfte Straße.

Lösung für Stadt- und Landprobleme

Erst durch die intelligente Vernetzung mit dem ÖPNV werde eine echte Mobilitätswende möglich und damit Verkehr zu sparen und den Menschen in den Städten "Lebensraum" zurückzugeben, so Barillère-Scholz. Heute sitzen in Deutschland im Durchschnitt nur 1,4 Personen in einem Auto. Eine Verdopplung würde zumindest rein rechnerisch den Individualverkehr halbieren und in der Kombination mit der Elektrifizierung für deutlich weniger Emissionen sorgen.

Tausende On-Demand-Shuttles könnten aber nicht nur viele private Fahrten in Ballungsräumen überflüssig machen, sondern gleichzeitig ein Problem auf dem Land lösen: Dort fahren außerhalb der Stoßzeiten oft fast leere Busse herum, was den mit öffentlichen Mitteln finanzierten Betrieb so teuer macht. "Schlaue" und autonome Fahrzeuge könnten hier einmal die Wende bringen, weshalb die DB in der kleinen Kurstadt Bad Birnbach seit Oktober 2017 auch einen elektrischen Kleinbus ohne Fahrer kreisen lässt.

Nur eine kurze Strecke

Das vier Meter lange und zwei Meter breite Gefährt kurvt momentan zwar nur mit 15 Kilometern pro Stunde auf einer kurzen Strecke herum, ist aber der Einstieg in den autonomen öffentlichen Passagiertransport auf deutschen Straßen und hat bei Ioki für eine enorme Nachfrage gesorgt. Das Interesse "ist immens", sagt Barillère-Scholz. Die nächsten Piloteinsätze seien deshalb auch schon in Planung, wobei es Schritt für Schritt um höhere Geschwindigkeiten und die Bewältigung komplexerer Verkehrssituationen gehen wird.

Der vielleicht wichtigste Baustein wird dabei in Zukunft aber vielleicht die übergreifende Mobilitätsplattform sein, an der bei der Bahn in Frankfurt ebenfalls gearbeitet wird. Schon jetzt hat der Konzern mit dem "DB Navigator" eine der erfolgreichsten Apps mit acht Millionen Nutzern pro Monat. "Damit haben wir nicht nur einen begehrten Platz auf dem Smartphone gewonnen, sondern halten ihn auch", sagt Matthias Hüske.

Er ist bei der DB für die Digitalisierung des Vertriebs zuständig. Ein Team von über 400 Mitarbeitern arbeitet mit einem dreistelligen Millionenbudget unter anderem an einer kompletten Neuauflage des Navigators, der vom Reiseplaner und -begleiter zum "Generalschlüssel" der Mobilität gemacht werden soll. Heute stehen Bus, Bahn und Leihfahrrad nebeneinander, mit unterschiedlichen Fahrplänen, Auskunftsplattformen, Bezahl-modellen. "Die vielen neuen Mobilitätsformen machen die Planung einer Reisekette in Zukunft ja eher noch komplizierter", sagt Hüske. Aber durch die Digitalisierung "kann über die wachsende Komplexität der Mantel der Einfachheit gelegt werden".

Gelingt der Quantensprung?

In wenigen Jahren soll die neu entwickelte App deshalb eine nahtlose Mobilitätskette mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln über jede Verbundgrenze hinweg abbilden und abrechnen können, selbstständig Verspätungen erkennen, Umbuchungen und Alternativen anbieten und gleichzeitig Entertainment-Plattform sein.

Hüske spricht von einem "echten Quantensprung", der Aufhebung der Grenzen zwischen "Vertrieb und Produkterlebnis". Mit einem solchen digitalen "Schweizer Messer" wird es in seinen Augen möglich, die Mobilität irgendwann auf neue Füße zu stellen und immer mehr Menschen beispielsweise davon zu überzeugen, dass ein eigenes Auto nicht mehr nötig ist. "Wie bei vielen Revolutionen wird dieses Thema in der Kurzfristigkeit über- und in der Langfristigkeit unterschätzt", so Hüske.

Flickenteppich Deutsche Bahn

Das gilt wohl ebenso für das Kerngeschäft der DB, die Mobilität auf der Schiene, die im 33.000 Kilometer umfassenden Streckennetz täglich viele Male unzuverlässig läuft. Das liegt auch daran, dass das Netz an vielen Stellen angesichts der rund 40.000 Personen- und 5000 Güterzügen täglich an seine Grenzen stößt. Die Infrastruktur ist dabei immer noch ein Flickenteppich aus hochmodernen ICE-Strecken und hoffnungslos veralteten Linien ohne Oberleitung und mit einer jahrzehntealten Stellwerkstechnik.

Daran werden auch neue Anwendungen auf dem Smartphone wenig ändern. Es fehlen schlicht Kapazitäten bei der Infrastruktur. Der Neu- und Ausbau von Gleisen dauert aber zu lange und ist im dicht besiedelten Deutschland oft nicht mehr möglich. So aber wird zum Beispiel der von der Politik immer wieder favorisierte Deutschlandtakt, also der zuverlässige Verkehr quer durch die Republik mit festen, stündlichen Abfahrtszeiten, nicht zu realisieren sein. Ebenso wenig wie die massive Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene.

Deshalb wird vom DB-Konzern unter anderem ein Milliardenprojekt beworben, das sich hinter den Buchstaben ETCS verbirgt. Dabei handelt es sich um das neue Zugsicherungssystem "European Control System", das auf der neuen Schnelltrasse zwischen Nürnberg und Berlin zum Einsatz kommt. Zwischen Ebensfeld, Erfurt und Leipzig gibt es keine optischen Signale mehr, die Züge werden digital überwacht und gesteuert, fahren im Prinzip wie autonome Autos.

Hohe Kosten

Gäbe es dieses System überall, könnten Züge viel dichter getaktet fahren. Heute sind die Strecken in sogenannte Blockabstände eingeteilt. In dem genau definierten Bereich darf sich immer nur ein Zug bewegen. Ist einer verspätet oder bleibt liegen, laufen die Blöcke schnell voll und es kommt zum Schienenstau mit den üblichen unangenehmen Auswirkungen für Fahrgäste oder Kunden, die auf ihre Güter warten. Mit ETCS können die Sicherheitsabschnitte kürzer gehalten werden: Auf dieselbe Länge Gleis passen mehr Züge, laut Bahnchef Richard Lutz bis zu 20 Prozent.

Der flächendeckende Umbau der Signaltechnik wäre jedoch eine Generationenaufgabe und die Kosten wären immens. Experten schätzen den Aufwand auf mindestens 30 Milliarden Euro.

