Bahn zwischen Rothsee und Nürnberg steht länger still

Oberleitung bei Brückenarbeiten beschädigt - Schienenersatzverkehr eingerichtet - vor 4 Minuten

NÜRNBERG - Schlechte Nachrichten für Ausflügler an den Rothsee: Die Strecke in Richtung Nürnberg bleibt längere Zeit vollgesperrt. Die Bahn wagt nun eine erste vorsichtige Prognose.

Wegen eines Oberleitungsschadens bei Allersberg (Landkreis Roth) wird der Bahnverkehr in der Region Nürnberg am Samstag zum Teil erheblich gestört. Der Streckenabschnitt zwischen Nürnberg und Allersberg sei länger gesperrt, erläuterte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage.

Betroffen sind der Regionalverkehr - unter anderem zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und dem Rothsee - sowie viele Züge des Fernverkehrs. Die Strecke, die über Ingolstadt nach München führt, ist die Hauptverkehrsachse in Richtung Süden. Auch die S-Bahn-Linien 2 und 3 sind von der Störung betroffen.

Offenbar wurden die Oberleitungen bei Brückenarbeiten an der Autobahn erheblich beschädigt. "Unsere erste Prognose geht davon aus, dass die Strecke gegen heute Abend wieder frei wird", sagte eine Sprecherin der Bahn. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Allersberg und dem Nürnberger Hauptbahnhof (Südausgang) wurde eingerichtet.

Auch zwischen Nürnberg und Neumarkt kam es am Samstagmittag zu Problemen. Mehrere Stunden stand der Zugverkehr still, mittlerweile ist die Strecke wieder frei. "Wir sind wieder im Regelbetrieb. Es kann jedoch noch zu Folgeverzögerungen kommen", so die Bahn.

Aktuelle Informationen zum Zugverkehr finden Sie auf unserem Streckenticker.

dpa/tok

